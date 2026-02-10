¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ïÄ´ºº¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Î·éÇò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÍÑ°Õ¡¡²¸¼ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤ÈÊÛ¸î»Î
¡ÊCNN¡ËÀÈÈºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÌ¤À®Ç¯¼Ô¤òµÔÂÔ¤·¤¿ºá¤Ç¶Øîþ20Ç¯¤Î·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤Ï9Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¤â¤·²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÉÔÀµ¹Ô°Ù¤«¤é¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£
¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬9Æü¸áÁ°¡¢²¼±¡´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾Ú¸ÀÏ¿¼è¤ÎÃæ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤³¤Î°ÛÎã¤Î¿½¤·½Ð¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¤¬º£¸å¤âÀ¯¼£¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é²¸¼Ï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Á´ÌÌÅª¤«¤ÄÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Þ¡¼¥«¥¹»á¤Ï¾Ú¸ÀÃæ¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¸å¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö´°Á´¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÈà½÷¡Ê¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¡Ë¤À¤±¤À¡£¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÃæ¿È¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¿¿¼Â¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¥¯¥ê¥ó¥È¥óÂçÅýÎÎ¤âÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¡×
¥Þ¡¼¥«¥¹»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤Ë²¸¼Ï¤Þ¤¿¤Ï¸º·º¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤ÎÌ¾Á°¤¬»ê¤ë½ê¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Î¾»á¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ëÉÔÀµ¹Ô°Ù¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¼±¡´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥³¥Þ¡¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢ÌÛÈë¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×¤È·ÁÍÆ¡£¡ÖÈà½÷¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬ÈÈ¤·¤¿ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¶¦ËÅ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢µÄ°÷¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤¯¤Îµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°Ñ°÷²ñ¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤¬¾Ú¸À¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¸¼Ï¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¥á¥é¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¥ó¥º¥Ù¥ê¡¼²¼±¡µÄ°÷¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÄÀÌÛ¤òµö¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ë¾¤´¾õ¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥Þ¡¼»á¤Ï¡¢º£¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë5·ï¤Î¾Ú¸ÀÏ¿¼è¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¥¯¥ê¥ó¥È¥óÉ×ºÊ¤Ï¡¢º£·î²¼½Ü¤ËÈó¸ø³«¤Î¾Ú¸ÀÏ¿¼è¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£