¡¡Ä¹Ìî¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç¤ÎËÌ¿®»ÙÉô¤Ë¤è¤ë¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¥«¥ë¥Æ¥ë»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢¸©¤Ï10Æü¡¢ÁÈ¹ç¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÃÄÂÎÁÈ¿¥Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£¸©¤ÏÌäÂêÈ¯³ÐÄ¾¸å¤«¤éµá¤á¤Æ¤¤¿ÁÈ¹çÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤·¤Æ¡¢1·î²¼½Ü¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°¤Éô¼é°ìÃÎ»ö¤¬¸©Ä£¤Ç¡¢ÁÈ¹ç¤Î¹â¸«Âô½¨ÌÐÍý»öÄ¹¤Ë²þÁ±»ö¹à¤òµ¤·¤¿Ì¿Îá½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£¹â¸«Âô»á¤Ï¡Ö½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±Ë¡67¾ò¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬ÀßÎ©¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ë¡¢¶ÈÌ³¤ä²ñ·×¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²þÁ±Ì¿Îá¤ò½Ð¤»¤ë¤Èµ¬Äê¤¹¤ë¡£
¡¡¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÏºòÇ¯11·î¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ç¥«¥ë¥Æ¥ë¤ò·ë¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ¿®»ÙÉô¤ËÇÓ½üÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£