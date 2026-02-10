»³ËÜºÌ¡¡¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö²Ä°¦¤¤¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×
¡¡¸µNMB48¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¡Ê32¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë³¨Ê¸»ú¤Ê¤É¤È¶¦¤Ë¡¢´ã¶À¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢Çò¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¼«¿È¤È¡¢¸µAKB¤Ç¸½ºß¤Ï¼«¿È¤Çµ¯¶È¤ò¤·¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¹â¶¶¼ëÎ¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¹â¶¶¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë»³ËÜ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÀã¹ß¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¤2¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤µËþ³«¡×¡Ö¼ëÎ¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥Èµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£