º´Æ£ºÚÇµ²Ö¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Ê¤Î¤«¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤Î10Æü¤ÎÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï9Æü¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¾¯¤·¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³ÆÃÏ¤Ç10¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¡×
Ä«¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÅ·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö±«¤ÎÍ½ÁÛ¡×
Àµ¸á¤´¤í¤«¤é±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Âç¤¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö»±¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×
Ä«¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï³ÆÃÏ¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Î¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Î»±¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤«´ÖÍ½Êó¡×
±«¤Ï¿åÍËÆü¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤¬¤ä¤ó¤À¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶âÍËÆü°Ê¹ß¤ÏÊ¡²¬»Ô¤Ç16¡î¤È¡¢3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£½µ¸åÈ¾¤Ï½Õ¤ÎÃû¤·¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£