ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Óß·¸ý¼ÂÊâ¥¢¥Ê¤¬Âè£±»ÒÇ¥¿±¡Ö¤¹¤Ç¤Ë°ÂÄê´ü¡×¡¡ºò½Õ¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×Â´¶È
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Îß·¸ý¼ÂÊâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬10Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ß·¸ý¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè°ì»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¸½ºß¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é»Å»öÆâÍÆ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤«³§ÍÍ¤âÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¤ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ß·¸ý¥¢¥Ê¤Ï2020Ç¯8·î¤«¤é4ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤òºòÇ¯3·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤·¤¿¡£