¥¿¥¤¥¬¥Ý¥ê¤ÏÂçÉýÂ³¿¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤È´üËöÇÛÅö·×²è¤ò¾åÊý½¤Àµ¡¢¼«¼Ò³ô¼èÆÀÏÈ¤âÀßÄê
¡¡¥¿¥¤¥¬ー¥¹¥Ý¥ê¥Þー<4231.T>¤¬ÂçÉýÂ³¿¤·¡¢ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï£¹Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï½¾Íè¤Î£²£·²¯±ß¤«¤é£²£¹²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£²¡¥£³¡óÁý¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤â£´£·£·²¯±ß¤«¤é£´£¹£·²¯±ß¡ÊÆ±£°¡¥£·¡óÁý¡Ë¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡£¹ñÆâ¤Ç¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢°ÙÂØ¥ìー¥È¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¤â±ß°ÂÊý¸þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´üËöÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²èÈæ£·±ßÁý³Û¤Î£²£±±ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¤³¤è¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ´ÖÇÛÅö¤Î£±£´±ß¤È¤¢¤ï¤»¤¿Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï£³£µ±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï£µ£³±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢£¸£°Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£´¡¥£°¡ó¡Ë¡¢£µ²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ô¼èÆÀÏÈ¤òÀßÄê¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¡£³ô¼ç´Ô¸µ¤Î½¼¼ÂµÚ¤Ó»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¤Îµ¡Æ°Åª¤Ê»ñËÜÀ¯ºö¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï¤¤ç¤¦¤«¤éÍèÇ¯£²·î£¹Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
