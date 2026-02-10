¡ÈÄ°¤³¤¨Êý¡É¤Î°ã¤¦3¿Í¤¬¼êÏÃ¤Ç¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡¡¹á¹Á±Ç²è¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤·Êý¡ÙÍ½¹ðÊÔ¸ø³«
¡¡3·î27Æü¤è¤ê¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¡¢¥·¥Í¥¹¥¤¥Ã¥Á¶äºÂ¡¢¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µÈ¾Í»û¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¹á¹Á±Ç²è¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤·Êý¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§Ä°³Ð¾ã³²¤Î3¿Í¤ÎÃË½÷¤ÎÊÑ²½¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡¡¹á¹Á±Ç²è¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤·Êý¡Ù2026Ç¯3·î27Æü¸ø³«
¡¡¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¹á¹Á¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ëÂè43²ó¹á¹ÁÅÅ±Æ¶âÁü¾©¤Ç7ÉôÌç¡ÊºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡¢¼çÂê²Î¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡Ë¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£2024Ç¯¤ÎÂè61²ó¶âÇÏ¾©¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ã¥¤¥ó¤¬¼õ¾Þ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï3·î¤ËÂè21²óÂçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¤Ç½é¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÀ½ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥¦¥©ー¥ê¥¢ー¥º ·èÀï¡ª ¶åÎ¶¾ëºÖ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯ー¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢Å·²¼°ìÅÅ±ÆÀ½ºîÍ¸Â¸ø»Ê ¡ÊOne Cool Film Production¡Ë¡£2025Ç¯11·î¤ÎÍèÆü»þ¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯ー¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò 6 ²ó¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë½Ð»ñ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¥Ü¥¹¡Ê¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯ー¡Ë¤Ï ¡Ø¼êÏÃ¤Î±Ç²è¤Ê¤ó¤À¤í¡©¡Ù¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ñ¤¿¸å¤Ë¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¡¢Âç¹¥¤¤À¤è¡ª¡Ù¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¥¹¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥¹¥Èー¥êー¤ò²»¤ÇËÂ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤è¡Ù¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ä°³Ð¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ë20Âå¤Î3¿Í¤Î¼ã¼Ô¡£3ºÐ¤ÇÄ°³Ð¤ò¼º¤¤¡¢¿Í¹©Æâ¼ª¤òÁõÍÑ¤·¤Æ¡ÖÊ¹¤³¤¨¤ë¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡ÈÉáÄÌ¡É¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥£ー¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¤í¤¦¼Ô¤È¤·¤Æ¼êÏÃÏÃ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸ー¥½¥ó¡¢¼êÏÃ¤È¸ýÏÃ¤ò¤³¤Ê¤¹¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¡¢¿Í¹©Æâ¼ªÁõÍÑ¼Ô¤Î¥¢¥é¥ó¡£¼êÏÃ¶Ø»ß¤Ç¡¢¸ýÏÃ¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤í¤¦³Ø¹»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¸ー¥½¥ó¤È¥¢¥é¥ó¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ä¶¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿ÆÍ§¤Î¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Í¹©Æâ¼ª¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¥¢¥é¥ó¤È¥½¥Õ¥£ー¤¬½Ð²ñ¤¦¤¬¡¢¿Í¹©Æâ¼ª¤Î¿ä¿Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö²Ê³Ø¤¬È¯Å¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¤í¤¦¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¥½¥Õ¥£ー¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥¸ー¥½¥ó¤¬·ãÅÜ¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤È´¶¾ð¤òÊú¤¨¤¿3¿Í¤ÎÃË½÷¤ÎÊÑ²½¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¥ó´ÆÆÄ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿åºÌ²è¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¹ñ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò³è¤«¤¹·Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿20Âå¤Î3¿Í¤Î¤í¤¦¼Ô¡¢¥¸ー¥½¥ó¡¢¥½¥Õ¥£ー¡¢¥¢¥é¥ó¤¬ÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤éÀÄ½Õ¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹ÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¤í¤¦³Ø¹»¤Î¥·ー¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Û¤Ê¤ë¡ÈÄ°¤³¤¨Êý¡É¤òÄ°¼Ô¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä°¤³¤¨Êý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÉ½¸½¡£¤½¤Î¸å¤ËÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤Ï¡¢Ä°¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Ë¤â¼ª¾ã¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯È¿Éü¤¹¤ë²»¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¼êÏÃ¤Ï¹á¹Á¼êÏÃ¤Î¤¿¤á¡¢»úËë¤òÂ¿¤á¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¼êÏÃ¤ò»È¤¦¿Í¡¢Ä°¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¡¢Ä°¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥£ー¤Î¸ÀÍÕ¤Ë·ãÅÜ¤¹¤ë¥¸ー¥½¥ó¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ë¥¢¥é¥ó¡£¸±°¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿3¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¼êÏÃ¤ò½¬¤¦»þ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤´Ø·¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼êÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆÂÇ¤Á²ò¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Î3¿Í¤ä¡¢¥¸ー¥½¥ó¤È¥¢¥é¥ó¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¤Ê¤ª¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Î¥¸ー¥½¥ó¤È¥¢¥é¥ó¤ÏÃæÅùÅÙÆñÄ°¤Î¥Í¥¤¥¶¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¤È¥³ー¥À¤Î¥¸¥§¥·ー¡¦¥¦¥©¥ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜºî¤¬¡¢¶µ°éÅªÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡ÖÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊÆÃÊÌÁªÄêºîÉÊ¡×¡ÊÃæ³Ø¹»À¸ÅÌ¸þ¤¡¿¹âÅù³Ø¹»À¸ÅÌ¸þ¤¡¿ÀÄÇ¯¸þ¤¡¿À®¿Í¸þ¤¡¿²ÈÄí¸þ¤¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë