¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤È¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬ÊØÈë¤Ë¸ú¤¯¡© ¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¡É±ÉÍÜ¤È¸ú²Ì¡É¤ò²òÀâ¡ª

¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢¹³»À²½Êª¼Á¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ®Ê¬¤ÏÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤äÄ²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ËÅ¬ÎÌ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¼çÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤È¡¢¤½¤ì¤é¤¬¿ÈÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¤È¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎºîÍÑ
¥Õ¥ëー¥Ä¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿ÈÂÎ¤Îµ¡Ç½°Ý»ý¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢¹³»À²½Êª¼Á¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ï¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¡¢¹â·ì°µ¤äÆ°Ì®¹Å²½¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤ÈÌÈ±Öµ¡Ç½¤Ø¤Î±Æ¶Á
¥Õ¥ëー¥Ä¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£´»µÌÎà¤ä¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥¤¥Á¥´¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤ÎºÙË¦¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¿åÍÏÀ¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤«¤é·ÑÂ³Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óA¤ÎÁ°¶îÂÎ¤Ç¤¢¤ë¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥´ー¤ä¥«¥¤Ê¤É¤Î¿§¤ÎÇ»¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Û¤«¡¢»ë³Ðµ¡Ç½¤ÎÀµ¾ï²½¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óE¤Ï»éÍÏÀ¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢ºÙË¦Ëì¤ÎÊÝ¸î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ÈÁê¸ß¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥ëー¥Ä¤òÅ¬ÎÌÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢´ðÁÃ¼À´µ¤äÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â±Æ¶Á¤ÎÄøÅÙ¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÈÄ²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±
¥Õ¥ëー¥Ä¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢¿åÍÏÀ¤ÈÉÔÍÏÀ¤Î2¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¥ê¥ó¥´¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢Ä²Æâ¤Ç¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¥²¥ë¾õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊØ¤Î½À¤é¤«¤µ¤òÊÝ¤ÄÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÉÔÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¥Ê¥·¤ä¥Ù¥êーÎà¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢Ä²¤ÎêÀÆ°±¿Æ°¤òÂ¥¿Ê¤·¤ÆÊØÄÌ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä²Æâ´Ä¶¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á±¶Ì¶Ý¤ÎÁý¿£¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤ä±ê¾É¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ·ã¤Ê¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿©¸å¤Î·ìÅüÊÑÆ°¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¤ë¤È¡¢Ê¢Éô¤ÎÉÔ²÷´¶¤ä²¼Î¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¿©À¸³è¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¤«¤é»Ï¤á¤Æ½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ÈÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿ÀÝ¼èÎÌ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î±ÉÍÜÁÇ¤È·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¼ïÎà¤ÈÎÌ¤òÁª¤Ó¡¢À¸¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¹³»À²½Êª¼Á¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤äÈîËþÍ½ËÉ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤äÌÜÉ¸¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÀÝ¼èÊýË¡¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¡¢»ýÉÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Ë¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
