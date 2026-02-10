¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¡¢º£´üºÇ½ª¤ò8¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¾å¾è¤»¡¢ÇÛÅö¤â7±ßÁý³Û
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <5076> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î10Æü¸áÁ°(10:00)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.5ÇÜ¤Î514²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î554²¯±ß¢ª600²¯±ß(Á°´ü¤Ï324²¯±ß)¤Ë8.3¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬70.9¡óÁý¢ª85.1¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î3´ü¤Ö¤ê¤Î²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î308²¯±ß¢ª354²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï243²¯±ß)¤Ë14.9¡óÁý³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬26.9¡óÁý¢ª45.8¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î85±ß¢ª92±ß(Á°´ü¤Ï60±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.1ÇÜ¤Î269²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î7.5¡ó¢ª10.7¡ó¤ËÂçÉý²þÁ±¤·¤¿¡£
