¡¡ºæ»ÔÀ¾¶è¤Î½»Âð¤Ç¹âÎð½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¼«Âð¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï¡¢²¿¼Ô¤«¤¬½÷À¤ò»¦³²¸å¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Áµî¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ïºæ»ÔÀ¾¶èË±ËÌÄ®¤ÎÌµ¿¦¡¢ÌÚ²¼·Ä»Ò¤µ¤ó¡Ê£·£¸¡Ë¡££±·î£³£°ÆüÄ«¡¢¿å¤ÎÄ¥¤é¤ì¤¿ÍáÁåÆâ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢Ë¬¤ì¤¿Â©»Ò¤¬È¯¸«¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÅ®»à¤Ç¡¢¼ó¤äÎ¾¼ê¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Âð¤Î¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¼´Ø¤Ï»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ï²¿¼Ô¤«¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢»¦¿Í¡¢»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£