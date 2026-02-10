¡Ú·§ËÜ¤ÎÅ·µ¤¡Û2·î10Æü(²Ð)º£Ìë¤ÏÍë±«¤Ë¡©¡¡15Æü(Æü)¡Ö·§ËÜ¾ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤â±«¤Î²ÄÇ½À¡¡RKKµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÅ·µ¤²òÀâ¡¡¡Ô³ÆÃÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥éÇÛ¿®¡Õ
2·î10Æü(²Ð) RKKµ¤¾ÝÍ½Êó»Î ¿¹ÌÀ»Ò¤ÎÅ·µ¤²òÀâ¤Þ¤È¤á
¡ã¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤ò¸«¤ë¡ä·§ËÜ»Ô¤Îº£¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
¸á¸å¤Ë¤Ï³ÆÃÏ¤Ç±« ¡¡
10Æü¤Î·§ËÜ¸©Æâ¤Ï¡¢Å·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°9»þ¸½ºß¤Ï±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÏÆÞ¤ê¤Î¤Á±«¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤ë¤Î¤ÏÅ·Áð¤Ê¤ÉÀ¾¤ÎÃÏ°è¤¬Áá¤¯¡¢ÃëÁ°¤«¤é¹ß¤ê½Ð¤·¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ãë²á¤®¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇËÜ¹ß¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤¦¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü11Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤¬±«¤Î¥Ôー¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«Êý¤Ë¤Ï±«¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¸á¸å¤ÏÆüº¹¤·¤âÆÏ¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï·§ËÜ»Ô¤Ç7¡î¤ÈÎä¤¨¹þ¤ß¤¬´Ë¤ß¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï13¡îÁ°¸å¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
2·î15Æü(Æü) ·§ËÜ¾ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆü¤Ï¡Ä¡©
ÌÚÍËÆü¤È¶âÍËÆü¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¥«¥é¥Ã¤ÈÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Êü¼ÍÎäµÑ¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ«¤Îµ¤²¹¤ÏºÆ¤Ó1¡î¤«¤é2¡î¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚÍËÆü°Ê¹ß¤ÏÆî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤áµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÅÚÍËÆü¤Ï17¡î¡¢ÆüÍËÆü¤Ï16¡î¤È½Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢15Æü¤ÎÆüÍËÆü¤ÏºÆ¤ÓÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¡¢Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀ»Ò¤Î¤µ¤µ¤ä¤
·§ËÜ»Ô¤Î¡ÖÅßÆü¡×¤ÎÆü¿ô¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó25ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊ¿Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÆü¿ô¤ËÊÂ¤ÖÂ¿¤µ¤Ç¤¹¡£¤±¤µ¤Ï·§ËÜ»Ô¤ÇÉ¹ÅÀ²¼1.1¡î¡¢°¤ÁÉ»Ô²µÉ±¤Ç¤ÏÉ¹ÅÀ²¼6¡î¡¢¿ÍµÈ»Ô¤ÇÉ¹ÅÀ²¼3.1¡î¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¤Ï´¨µ¤¤¬È´¤±¤Æ¤âÊü¼ÍÎäµÑ¤ÇÎä¤¨¹þ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËËßÃÏ¤Ê¤É¤ÎÃÏ·ÁÅª¤ËÎä¤¨¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÙ¤ÎÊ¡²¬¸©¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ï¤³¤ÎÅß¤ÎÅßÆü¤¬¤¿¤Ã¤¿3Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·§ËÜ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Î¶¯¤µ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòÆü¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊµÏ¿Åª¤Ê´¨¤µ¤Î¥Ôー¥¯¤Ï²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2·î¸åÈ¾¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¿ôÆü¤ÏÉ¹ÅÀ²¼¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿¹ ÌÀ»Ò¡¡·§ËÜ»Ôºß½»
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ê2005Ç¯ÅÐÏ¿¡Ë¡¦ËÉºÒ»Î
¡ãÃ´ÅöÈÖÁÈ¡äRKK¥é¥¸¥ª
¡¦¡Ö¤È¤ó¤Ç¤ë¥ï¥¤¥ÉÂçÅÄ¹õ¹À°ì¤Î¤¤ç¤¦¤â¸µµ¤¡ª¡×
¡¦¡ÖÄÍ¸¶¤Þ¤¤³¤ÎÊ¡¥ß¥ß¤é¤¸¤ª¡×
¡¦¡Ö¤¢¤Ã¤³¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡×
·§ËÜ¤Ë½»¤ß¡¢·§ËÜ¤ÎÅ·µ¤¤òÍ½Êó¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â·è¤·¤Æ¤ª¤ª¤²¤µ¤ËÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¡£·§ËÜ¤ÎÅ·µ¤¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ËËèÆü¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤òµÏ¿¤·¡¢Å·µ¤¿Þ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿ÆÈ¼«¤Î¡ÖÅ·µ¤¥Îー¥È¡×¤Ï20ºý¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶áÇ¯¤ÎÅ·µ¤¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ¡¢·Ð¸³¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£