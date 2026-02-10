¼«Ì±¤Î¡Ö¤ª¤³¤Ü¤ì¡×¤ÇÈæÎãÉü³è¡¢ÃæÆ»¡¦Íî¹çµ®Ç·¤µ¤óÊ£»¨¡ÖÌîÅÞ¤ÎÌò³ä²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¾®Áªµó¶è¤ÇÈæÎãÁª¤È¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¼Ô¤¬ÂçÎÌÅöÁª¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÈæÎãÌ¾ÊíÅÐºÜ¼Ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ì±¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÈæÎãÅìµþ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î£µµÄÀÊ¤¬Â¾ÅÞ¤Ë²ó¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤³¤Ü¤ì¡×¤ÇÈæÎãÉü³è¤·¤¿ÌîÅÞÁ°µÄ°÷¤Ï¡Ö±¿ÎÉ¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µÄÀÊ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤ÏÈæÎãÅìµþ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç£¸µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ÅÊ£Î©¸õÊä¼Ô¤¬¾®Áªµó¶è¤ÇÁ´°÷ÅöÁª¤·¤¿¾å¡¢ÈæÎãÃ±ÆÈ¸õÊä¤¬£³¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈæÎãÌ¾ÊíÅÐºÜ¼Ô¤¬ÉÔÂ¤·¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Îµ¬Äê¤ÇÍ¾¤Ã¤¿£µµÄÀÊ¤òÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë£²µÄÀÊ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢»²À¯ÅÞ¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ë£±µÄÀÊ¤º¤Ä¾ù¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶¶è¤ÎÃæÆ»²þ³×Á°µÄ°÷¤ÎÍî¹çµ®Ç·¤µ¤ó¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±¤Î·Í¸µ¾¸ã¤µ¤ó¡Ê£¶£·¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¼«Ì±¤«¤éÃæÆ»²þ³×¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÈæÎãµÄÀÊ¤Ë¤è¤êÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÉñ¤¤¹þ¤ó¤ÀÉü³èÅöÁª¤Ë¡¢Íî¹ç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤¦¤ì¤·¤µ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀËÇÔÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¥ª¡¼¥ëÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌîÅÞ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£