¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º£µ¨¤ÎÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¤Ï£³²óÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¡¢º£µ¨¤ÎÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¿Íµ¤¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£³ÅÙÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï£±£²Æü¡ÊÆ±£±£³Æü¡ËÈ¯Çä¤À¡£
¡¡£´·î£±£°Æü¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Ï¡Ö¥°¥ì¡¼¥Æ¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥à¡ÊºÇ¹â¤Î»î¹ç¡Ë¡×¥Ñ¡¼¥È£±¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Î£Ì£Ã£Ó¡ËÂè£´Àï¤Ç£³ËÜÎÝÂÇ¤·¤¿ÂÇ¼Ô¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢£··î£¸Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ï£Î£Ì£Ã£ÓÂè£´Àï¤Ç£·²óÅÓÃæ£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±£°Ã¥»°¿¶¤ÎÅê¼ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£¸·î£²£²Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡ÊÀèÈ¯Åê¼ê¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¼ó¿¶¤ê¿Í·Á¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¡¢£²£°£²£´Ç¯¤¬£²ÅÙ¡¢ºòÇ¯¤Ï£´ÅÙ¼ó¿¶¤ê¿Í·Á¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½é¤á¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿£²£´Ç¯£µ·î£±£¶Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Î¤ß¡£°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤òÊú¤¯¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿Æ±£¸·î£²£¸Æü¤Ï¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡¢£²£µÇ¯£´·î£²Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¡¢Æ±£µ·î£±£µÆü¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¡¢Æ±£¸·î£²£·Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ï£µ²ó£±¼ºÅÀ¤Ç£·£´£¹Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±£¹·î£±£°Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï£²ÂÇÀÊÌÜ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡²áµî£²Ç¯´Ö¤È¤â£±ÅÙ¤À¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ïº£Ç¯¤Ï£²ÅÙ¡££µ·î£²£·Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖÂè£·Àï¡¦ºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¡×¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Ç£³¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À»Ñ¤À¡££¹·î£µÆü¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬ÇÛÉÛ¡£Ê£¿ô²ó¤ÏÂçÃ«¤È»³ËÜ¤Î£²¿Í¤À¤±¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Î¼ó¿¶¤ê¿Í·Á¤Ï£´·î£²£µÆü¥«¥Ö¥¹Àï¤ÇÇÛ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿·²ÃÆþ¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£··î£²£¹Æü¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï£··î£³£±Æü¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÇÛÉÛÍ½Äê¡£ºòÇ¯£¸·î¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹£Æ£Ã¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½£Æ£×¡¦Â¹¶½Ì±¡Ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ë¤Î¿Í·Á¤Ï£··î£±£±Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸¶Â§ÀèÃå£´Ëü¿Í¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ë¸Â¤êÂçÃ«¤ÏÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£