±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹õÇ¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤¿·ë²Ì¢ª¼Æ¸¤¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡Ä¿´ÇÛ¤Ç¸«¤»¤¿¡ØÍ¥¤·¤¤¹ÔÆ°¡Ù¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¾Î»¿
Á´¿È¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹õÇ¤µ¤ó¤¬¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡©¶î¤±¤Ä¤±¤¿¼Æ¸¤¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤¿¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬¡¢Ìþ¤·¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç6.2Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÎ®ÀÐ¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÂº¤¤¡Ä¡×¡Ö¥â¥â¤Á¤ã¤ó¤ÎÈáÁÔ´¶Éº¤¦À¼¤¬¡Ä¾Ð¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹õÇ¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤¿·ë²Ì¢ª¼Æ¸¤¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡Ä¿´ÇÛ¤Ç¸«¤»¤¿¡ØÍ¥¤·¤¤¹ÔÆ°¡Ù¡Û
¹õÇ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ÈÊÑ¿È(?)
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤â¤â¤ÈÅ·¶õ¤Î·î MomoTenKuuLuna¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì²È¤Î·ÙÈ÷ÂâÄ¹¤Ç¤¢¤ë¹õÇ¤Î¡ÖÅ·¡×¤¯¤ó¤¬¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ò¤ª¶¡¤Ë¡¢ñ¥ÁÖ¤È¤ª²È¼þ¤ê¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¢¤ëÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò½ª¤¨¤ë¤Ê¤êµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÃÏÌÌ¤ËÂÎ¤ò»¤¤ê¤Ä¤±»Ï¤á¡¢Áð¤È²Ð»³³¥¤Þ¤ß¤ì¤ÎÇòÇ¤µ¤ó¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤È¤¤¤¦Å·¤¯¤ó¡£¤½¤Î¸å¤â¤ªÄí»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÈëÌ©¤ÎÈ´¤±Æ»¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¹õÇ¤µ¤ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤Ó¥´¥í¥´¥í¤·¤ÆÇòÇ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÁû¤®¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¤½¤³¤Ø½ÐÄ¥Ãæ¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬µ¢Âð¤·¡¢4Æü¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ËÅ·¤¯¤ó¤ÏÇ®Îõ¤Ê¥í¥ó¥°¥Ë¥ãー¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¤ª²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸åÇÚÇ¤Î¡Ö¶õ¡×¤¯¤ó¤È¡Ö·î¡×¤Á¤ã¤ó¡¢»Ð¸¤¤Î¡Ö¤â¤â¡×¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð·Þ¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¾ìÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¡¢ÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÈáÄËº®¤¸¤ê¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡ª»ëÀþ¤ÎÀè¤Ç¤ÏÅ·¤¯¤ó¤¬¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤·ù¤¤¤Ê¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î»ö¤Î¤è¤¦¤ËÂçÁû¤®¡£¿´ÇÛ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç»ö¤ÊÂ¸ºß¤À¤«¤é¤³¤½
ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤ËÀö¤ï¤ì¤ëÅ·¤¯¤ó¤¬ÎäÀÅ¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬¥ª¥í¥ª¥í¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ¥¤ì¤º¤Ë¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·¤¯¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¥¤·¤µ¤È°¦¾ð°î¤ì¤ë»Ñ¤Ë¿´¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é½Ð¤ì¤Ð¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤â°Â¿´¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥äーÃæ¤ÎÅ·¤¯¤ó¤Î²£¤Ç¾ö¤Ë¥¹¥ê¥¹¥ê¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥âー¥É¤Ë¡£Å·¤¯¤ó¤âÌµ»ö¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¹õ¿§¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤â～²Ä°¦¤¹¤®♡¡×¡Ö¤â¤â¤Á¤ã¤ó¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÍ¥¤·¤¤¤Í¤§¡×¡Ö»¶Êâ¤¹¤ëÅ·¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Å·Å·¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»♡¡×¡Ö¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Á¤ã¤¦¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÊìÀ¤¬¶¯¤¤»Ò¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤â¤â¤ÈÅ·¶õ¤Î·î MomoTenKuuLuna¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼Æ¸¤¤Î¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥Ë¥ã¥ó¥º¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸ÅÌ±²È¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤¹²Ä°¦¤¤Å·¤¯¤ó¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡:YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤â¤â¤ÈÅ·¶õ¤Î·î MomoTenKuuLuna¡×¤µ¤Þ
