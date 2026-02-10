J³«Ëë¸å¤ËÊä¶¯¡ÖÀ¨¤¤¤ÎÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡×¡¡186¥»¥ó¥ÁÂç·¿½õ¤Ã¿Í¤Î²ÃÆþ¤Ë¡ÖÈ¿Â§µé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
RBÂçµÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë2Éô¤«¤éMF¥«¥¦¥¢¥ó¡¦¥Ç¥£¥Ë¡¼¥¹¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï2·î9Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë2Éô¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤«¤éMF¥«¥¦¥¢¥ó¡¦¥Ç¥£¥Ë¡¼¥¹¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö8¡×¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥Ë¡¼¥¹¤Ï¿ÈÄ¹186¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å75¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤ÄÂç·¿¥Ü¥é¥ó¥Á¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤µ¤È¥µ¥¤¥º¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÃæÈ×¤Î¿·ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¥Ç¥£¥Ë¡¼¥¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢RBÂçµÜ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©²¼¤Ç¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö´üÂÔ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤¤ÎÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤¦¤ª¡¼¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÍè¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡ÖµÞ¤ËÀ¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÍè¤¿¡×¡ÖµÞ¤ËÍè¤¿¤¾¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ÃÆþ¤«¤è¡ª¡×¡Ö³¤³°¥¯¥é¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈ¿Â§µé¤Ê½õ¤Ã¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë