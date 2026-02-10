¥â¡¼Ì¼¡£ËÒÌî¿¿è½°¦¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥Ç¡¼¥È¥°¥é¥Ó¥¢¡¡µ×¡¹¡Ø¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¡Ê25¡Ë¤¬¡¢10ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù11¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡ÛÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊËÒÌî¿¿è½°¦
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬µ×¡¹¤ÎÅÐ¾ì¡£¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Èþ¤·¤µ¤ÏÇÜÁý¤·¤¿ËÒÌî¤ÈÂç¿Í¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Î´¬Æ¬¥«¥é¡¼Ì¡²è¤Ï¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¡ÊµÜÅçÎéÍù¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»£±Æ¡¿»°ÉÓ¹¯Í§¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Éðµ×¿¿Íý¹¾¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÅÄÂ¼Ä¾»Ò¡¡¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¿Ê¡ß·ÂîÌï¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¾¾ËÜËãÈþ¡ÊGROSVENOR design¡Ë
