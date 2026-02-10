Â¼À¥¿´¡¢¹¶¤á¤Î4²óÅ¾¤Ç·àÅªµÕÅ¾¡¡¥¹¥Î¥Ü½÷»Ò¡¢4Ç¯Á°¤ÎÀã¿«
¡¡ºÇ½ª3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç3°Ì¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÎÂ¼À¥¿´¤Î2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤¿3°Ì¤«¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤ë¡×¤ÈÊ³¤¤Î©¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÎ¾¼ê¤ò¤¿¤¿¤¡¢ÂÀ¤â¤â¤â¤¿¤¿¤¤¤Æµ¤¹ç¤òÃíÆþ¡£Ìó6¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ²£4²óÅ¾µ»¤ÎÃåÃÏ¤ò¤Ô¤¿¤ê¤È·è¤á¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ì´¤ß¤¿¤¤¡×¤È±¦¼ê¤òÌë¶õ¤ËÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡1²óÌÜ¤«¤é¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤À¤±¡×¤Ë¶¯µ¤¤Ë¹¶¤á¤¿¡£¼Ð¤á¼´¤Ë½Ä3²óÅ¾¡¢²£4²óÅ¾¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯¡ÊTC¡Ë1440¡×¤ËÀ®¸ù¡£2²óÌÜ¤Ï¤«¤«¤ÈÂ¦¤Î¥¨¥Ã¥¸¤ÇÆ§¤ßÀÚ¤ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥ÉTC1440¡×¤ËÄ©¤ó¤Ç²ó¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¡£