¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¶Á¤¤¤¿·ë²Ì¡×¡¡Ê¡ÅÄÉÙ°ìÆÊÌÚ¸©ÃÎ»ö¤¬½°±¡Áª¿¶¤êÊÖ¤ë
£¸Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Æâ£µ¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ·Ï¸õÊä¤¬µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¡¢Ê¡ÅÄÉÙ°ìÃÎ»ö¤¬£¹Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ÎÁ°¤Ç·ë²Ì¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
£¸ÆüÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Î¸©Æâ¾®Áªµó¶è¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï£³¶è°Ê³°¤ÇÁ°¿¦¤È¿·¿Í¤Î£´¿Í¤¬ÅöÁª¤·¡¢£³¶è¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ·ÏÌµ½êÂ°¤Î¿·¿Í¤¬½éÅöÁª¡£Á´¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Äê¿ô£´£¶£µ¤Î¤¦¤Á£³Ê¬¤Î£²¤ò¾å²ó¤ë£³£±£¶µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄÃÎ»ö¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿Íµ¤¤äÀ¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬µÄÀÊ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤äÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¶Á¤¯¸øÌó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿´¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬ÂçÉý¤ËµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¡¢ÌîÅÞ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¸øÌó¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈæÎãËÌ´ØÅì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÆÊÌÚ¸©´Ø·¸¤Ï£³¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ×Ë¾¤¹¤ëÁê¼ê¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð°Õ¸«¤¬È¿±Ç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸©À¯È¯Å¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
