Âçµ»·è¤á¤¿Â¼À¥¿´³ñ¤òÂ¾¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÊúÍÊ¤¹¤ëÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¡¡£Ó£Î£ÓÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¶¥µ»¤À¤Ê¤¢¡×¡Ö¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¦·è¾¡¡×¡Ê£¹Æü¡¢¥ê¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡Ê£²£±¡Ë¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤¬µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£±²óÌÜ¤Ï£¸£¹¡¦£·£µ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢£²²óÌÜ¤Ï£·£²¡¦£°£°¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤º¡££²°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¾¡Éé¤Î£³²óÌÜ¤Ç¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Î©¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯£±£´£´£°¤ÎÂçµ»¤ò·è¤á¡¢£¸£¹¡¦£²£µ¡£Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ´î¤Ó¡¢ÆÀÅÀ¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤éÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡±éµ»Ä¾¸å¡¢ÆÀÅÀ¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤éÂ¾¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¶î¤±´ó¤ê¡¢ÊúÍÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¼À¥¤Ï¡ÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤¤Í¤È¤«¡¢³§¤â¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡£³§¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£³§¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÆ¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î²÷µó¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Æ¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê¡£¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¡£¡Ê£³ËÜÌÜ¤Ï¡Ë¤è¤¯¤¢¤½¤³¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Ç¤¿¤¿¤¨¹ç¤¦¸÷·Ê¤¬È¿¶Á¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥°¤·¤Ë¶î¤±´ó¤ëÂ¾¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤·¹ç¤¦»Ñ¤Ë¶»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë´î¤Ó¹ç¤¨¤ë¶¥µ»¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¶¥µ»¤À¤Ê¤¢¡×¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤â¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ëÃ£¤¬½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¡¢¡Ö¤¿¤¿¤¨¹ç¤¦»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£