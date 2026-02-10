¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°Ï¢ºÜ¡ÛÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é¤Ê¤¼Å·ºÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¾ï¼±¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿°éÀ®´Ä¶¤ÎÃÂÀ¸
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¼ÂÂÖ
¡Á¥×¥í¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤¬°é¤Ä¤ï¤±¡ÊÏ¢ºÜ¢¡Âè33²ó¡Ë
£Ê¥ê¡¼¥°È¯Â°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¡£¤½¤Î°éÀ®¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¤ÎÂè£³¾Ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Á¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿ÌÌ¡¹¡¢µÆ¸¶»ÖÏº»á¤ÈÉÚ³ß¹ä°ì»á¤Ë¤è¤ë¼ÂÏ¿ëý¡£Æ±¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÎò»Ë¡¢ÅÁÅý¡¢´Ä¶¡¢Å¯³Ø¡¢ËÜ¼Á......¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡½¡½¡£
ÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿¡Ö¸µÁÄ¡¦Å·ºÍ¡×¤ÎµÆ¸¶»ÖÏº»á¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡1993Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë30Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î10ÂåÁª¼ê¤¬¤½¤³¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢¤Þ¤À¸½Ìò¤Î¹â¹»À¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢J1¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀµÏ¿¡Ê15ºÐ11¥«·î28Æü¡Ë¤ò»ý¤Ä¿¹ËÜµ®¹¬¤Ï¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯À¸¤Ë¤·¤ÆÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÇJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«£±¥«·îÈ¾¤Û¤É¤Ç¡¢Îò»ËÅª¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢Æ±ÆÀÅÀµÏ¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×£µ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â17ºÐ»þ¤Ë½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢ÆÁÅÄÍÀ¡¢°ðËÜ½á°ì¡¢°¤ÉôÍ¦¼ù¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¿¹ËÜ¤â´Þ¤á¤¿Á´°÷¤¬¡¢£Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£
¡¡¼ã¤¤ºÍÇ½¤ÎÈ¯·¡¡¢°éÀ®¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬¤¤¤«¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¤«¡£¤½¤ì¤òÊª¸ì¤ëµÏ¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ£Ê¥ê¡¼¥°¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë°ÊÁ°¡¢ÆüËÜ¤ÎºÇ¾å°Ì¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬´ë¶È¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤âÅöÁ³¡¢¼«¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò°÷¡£¹â¹»¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¶¯¹ë¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÍ¤¹¤ë¤¤¤º¤ì¤«¤Î´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿ºÍÇ½¤¬¤¢¤í¤¦¤È¡¢¹â¹»Â´¶ÈÁ°¤ÎÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¡£17ºÐ¤Î¹â¹»À¸¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä15ºÐ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥ê¡¼¥°»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿"ÆüËÜ¤Î¾ï¼±"¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤¬¤´¤È¤¯¸½¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢1983Ç¯¤ËÆüËÜ¥ê¡¼¥°½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Â¾¤Î´ë¶È¥Á¡¼¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿ÆÉÇä¤Ï¡¢¤¢¤¿¤«¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤äÆîÊÆ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤´¤È¤¯¡¢Áª¼ê°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¼«Á°¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤òÈ÷¤¨¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Í¥¤ì¤¿Áª¼ê¤ÏÈô¤Óµé¤Ç¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê"½à¥×¥í¥¯¥é¥Ö"¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢1986Ç¯¤ËÅö»þÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎºÇÇ¯¾¯½Ð¾ìµÏ¿¤òºî¤Ã¤¿Å·ºÍ¾¯Ç¯¡¢µÆ¸¶»ÖÏº¡Ê¸½£Æ£Ãº£¼££Õ¡Ý12´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆÉÇä¡Ê¤Î»ØÆ³¡Ë¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Á³¤È³Ø¤Ù¤ë¤·¡¢³Ø¤ó¤¸¤ã¤¦¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¶µ¤ï¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸«¤Æ³Ø¤Ù¡¢¸«¤ÆÅð¤á¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ëµÆ¸¶¤Ï¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿16ºÐ¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤Ëº®¤¸¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¹â¹»À¸¤Ï¡¢ÆÉÇä¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½°é¤Þ¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆ¸¶¤ÏÆÉÇä¤Î¥×¥ì¡¼´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¡Ê¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ë"¤ªÂê¤ò½Ð¤¹"¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Í×¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤¤¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¡ª¡Ù¡Ø¥Ñ¥¹¤ÏÁê¼ê¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½Ð¤»¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Î¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í»î¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµÆ¸¶¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¤Ï"ÆÉÇä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼"¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¶ñÂÎÅª¡¢¤«¤ÄºÙ¤«¤¯½¬¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤Ï¾®³Ø£´Ç¯À¸¤«¤éÆÉÇä¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬¾ì¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤È¤«¡¢¹â¹»À¸¤È¤«¤¬¡¢¤â¤¦¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ØÆÉÇä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÆÉÇä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¶¯¤¤¶¥Áè°Õ¼±¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÁª¼ê¤â¡¢Âç¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦·Á¼°¤òºÎ¤ë°Ê¾å¡¢°ì±þ¤Ï¾¡ÇÔ¤ò¶¥¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Àè¤Ë£³ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¾¡¤Á¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ê¾¡ÇÔ¤Ï¡Ë¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢"Ã¯¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤«Áª¼ê¸¢"¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ï¡¢µÆ¸¶¤Î½Ò²û¤À¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤½¤¦¤«¤È¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤í¤¦¤«¤È¤«¡¢Áª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡¢¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¡¼¥à¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¡Ê¥²¡¼¥à¤¬¡Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Àè¤Ë£³ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ø¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤ª¤ê¡¢Éé¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì²ó¤ä¤í¤¦¤¼¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¦¤ªÌóÂ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ä¡¹¤È¤ä¤êÂ³¤±¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢¤¿¤ÀÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥µ¥Ã¥«¡¼Åª¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¡¢Áª¼ê¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÆ¸¶¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¤È¤«¡¢¹Í¤¨¤ëÎÏ¤À¤È¤«¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¡£Ã¯¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¶µ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÂÎ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
