¡¡¶áÆ£Àé¿Ò¤¬¡ÖÀ¸¤Ç¸«¤¿Êý¤¬100ÇÜ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿·ÝÇ½¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶áÆ£Àé¿Ò¤ÏÀ°·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡©ÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê°å¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸
¡¡ABEMA¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡¢·úÁ°È´¤¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤ë¡¢¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¡£ÈÖÁÈMC¤Ï¼«¿È¤âÊì¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¦¶áÆ£Àé¿Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Î3¿Í¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¡¢ÂìÂô¸Ä¿Í¤¬¹Ô¤¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTAKIMAKI Channel¡×¤Ë¶áÆ£¡¦Ê÷´ß¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤ÇÂìÂô¤Ï¡ÖËèÅÙ¡Ê¼ýÏ¿¤Î¤¿¤Ó¤Ë2¿Í¤È¤Ï¡ËËå¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤ª2¿Í¤Ë¡ØTAKIMAKI Channel¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈYouTube¤Ç¤Î¶¦±é¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤ËÂìÂô¤¬¡ÖÂìÂô¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢º£Ç¯Í§Ã£¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶áÆ£¤âÊ÷´ß¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ê÷´ß¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿AKB48¤ÏºòÇ¯¡¢·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê÷´ß¤Î¤Û¤«¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤éOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤·¡¢Âç³¢Æü¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÂìÂô¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡Ö¹ÈÇò¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Á´¹ñ¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡¢OB¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Ê÷´ß¤Ï¡Ö¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¶²½Ì¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥À¥ó¥¹¼«ÂÎ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ÈÇò»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ÎÂç¿Í¿ô¤Ç¿ÍÊ¸»ú¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¶áÆ£¤Ï¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¿¡ª¡×¤ÈÊ÷´ß¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤òÉ¾²Á¡£Ê÷´ß¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Ä¤Ä¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤¤¤ë»ä¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¶áÆ£¤¬¡ÖÀ¸¤Ç²ñ¤Ã¤¿Êý¤¬100ÇÜ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¤È¡¢Ê÷´ß¤Ï¡Ö100¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡È¼«µÔ¥Í¥¿¡É¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£