¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¡Ö±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖµÜß·¥¨¥Þ¡×¤òÂçº¹¤ÇÄ¶¤¨¤ë1°Ì¤Ï¡©
ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤Î¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Î¤è¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤·¡¢Ëè½µ»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï2026Ç¯1·î13¡Á14Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¡Ö½÷ÀÇÐÍ¥¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú6°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤ÏµÜß·¥¨¥Þ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µÜß·¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Î»Ð¡¦¤È¤â¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜß·¤µ¤ó¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù°ÊÍè¡¢2ºîÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤È¤â¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÇÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤¤½÷À¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎµÜß·¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÇÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿µÜß·¤µ¤ó¤¬¡¢À¯¼£¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÈá·à¤Î»Ð¤ò¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ò»×¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¤ÎÀ³Ê¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¸«¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î»Ð¤Ç¡¢¾¡µ¤¤«¤ÄÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥Þ¤µ¤ó¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿´ä¼ê¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤ÏµÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£µÜºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎËå¡¦»Ô¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿µÜºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï3ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¼ç±éºî¡ØÆÆÉ±¡Ù°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Ä¹Ìò¤Î¾®·ª½Ü¤µ¤ó¤ÈÌó24Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢´û¤ËÈ´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¯¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¼«Á³¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËè²ó´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÎò»Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¼«Á³¤Ë´¶¾ð¤òÉ½¸½¤Ç¤¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
