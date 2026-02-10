¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¸ò¾Ä¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÆüËÜÂåÉ½MF¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥¯¥é¥ÖÂàÃÄ¤«¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡Ö»Ø´ø´±¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òµá¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬º£²Æ¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSky Sports¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î³ùÅÄ¤Ï2024Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤Ë¶¦Æ®¤·¤¿¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢²ÃÆþÅö½é¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÅ¬±þ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ËÜÍè¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòµ¨¤Î½ªÈ×º¢¤«¤éËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£Äê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤ó¤ÇFA¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤â³«Ëë¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ø²æ¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê³ùÅÄ¤È¥Ñ¥ì¥¹¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ»ö¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï²Æ¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸ò¾Ä¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥«¥Þ¥À¤Ï2024Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¤È·ÀÌó¡£¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤Ë¤È¤â¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤¬¼çÆ³¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£²Æ¤Ë¤³¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¿Í»Ø´ø´±¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òµá¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
