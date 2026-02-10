¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¼ºË¾¤Î¼ï¡×¡ÖÎ©¾ì¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤í¡×¥µ¥¦¥¸¶þ»Ø¤ÎÍÎÏ¼Ô¤¬¥¹¥È·è¹Ô¤Î41ºÐ±ÑÍº¤òÌÔÈãÈ½¡ª¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤ë¡©¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¶þ»Ø¤Î±ÑÍº¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î£µÆü¤Ë41ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤È°ÜÀÒÀïÎ¬¤ò½ä¤Ã¤ÆÂÐÎ©¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¥µ¥¦¥¸¸ø¶¦Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Êä¶¯¥ì¥Ù¥ë¤ËÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Ä¾¶á£²»î¹ç¤ò·ç¾ì¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÍ¼±¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¡È¤¤¤Á½õ¤Ã¿Í¡É¤Î¹ÔÆ°¤Ë·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÊì¹ñ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØA BOLA¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥ï¥ê¡¼¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥Õ¥¡¥é¥¸»á¤¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡£¤³¤Î¹ñ¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¼ºË¾¤Î¼ï¤À¡£Èà¤Ï¸Û¤ï¤ì¤Î¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ»þÂå¤òÎ¿¤°¤Û¤É¤Îµð³Û¤ÎµëÎÁ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°¤òÂº½Å¤¹¤ë¤«¡¢µî¤ë¤Ù¤¤À¡×
¡¡Æ±»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤Ïµ¯¤³¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤¬·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ç¤´¤¿¤Ä¤¡¢¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤«¤é¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î·èÄê¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òµñÈÝ¤¹¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ£²»î¹ç¤ò·ç¾ì¤¹¤ë»Ñ¤À¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÁª¼ê¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡×
¡¡C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï°ÊÁ°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´±Å¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤òË¬Ìä¤·¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£¥¢¥ë¡¦¥Õ¥¡¥é¥¸»á¤Ï¤³¤Î°ì·ï¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¤³¤¦Äù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö500Ç¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÈâ¤Ë¤µ¤¨¶áÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Í¡×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î±ÑÍº¡£Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤Ï½¤Éü¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
