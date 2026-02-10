41ºÐ¤Î¥Ü¥ó¡¢Ê£¿ô²ó¤Î¼ê½Ñ¤Ø¡¡³ê¹ß¤ÇÅ¾ÅÝ¤·Éé½ý¤â¡Ö¸å²ù¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ú¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¶¦Æ±¡Û8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼½÷»Ò³ê¹ß¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿41ºÐ¤Î¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥Ü¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬9Æü¡¢¤¹¤Í¤Î¹ü¤ÎÊ£»¨¹üÀÞ¤ÇÊ£¿ô²ó¤Î¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£1·îËö¤Ëº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¶¯¹Ô½Ð¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ç´úÌç¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ·ã¤·¤¯Å¾¤ó¤À¡£¡Ö¥é¥¤¥ó¼è¤ê¤¬5¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó13¥»¥ó¥Á¡Ë¤¤Ä¤¹¤®¤Æ±¦ÏÓ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º¸É¨¤ÎÉé½ý¤ÈÅ¾ÅÝ¤Ë°ø²Ì´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£5Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ24Ç¯11·î¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£