¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Û½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¶â¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡¡¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Î£²´§¤Ø¡ÖÎÉ¤µ¤ò³ê¤ê¤ÇÉ½¸½¡×
¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°ÆüÈ¯¡Ë¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡Ê£Â£Á¡Ë·è¾¡¡Ê¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼À¥¿´³ñ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏºÇ½ª£³ËÜÌÜ¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯£±£´£´£°¤ò´°àú¤Ë·è¤á¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö¥á¥À¥ë¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¹¶¤á¤¿»ÑÀª¤¬¼«Ê¬¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È·è¤·¤Æ¼é¤ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Â£Á¤ÏÃË»Ò¤ÇÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¡£ÆüËÜÀª¤¬¥¢¥Ù¥Ã¥¯À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Â¼À¥¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÃË»Ò¤â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¸ý¤Ë¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¡¢¶â¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬Âç¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤³¤¬¶¯¤ß¡×¤È¹¥·ë²Ì¤ÎÍ×°ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â¼À¥¼«¿È¤â¡Ö»ä¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¿¡£ÅØÎÏ¤¹¤ë»þ¤Ï¤Ê¤Ë¤¯¤½¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êó¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¹¥¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ìó£±½µ´Ö¸å¤Î¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê£Ó£Ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö£Ó£Ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¡¢£Â£Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ£Ó£Ó¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤â¤¢¤ë¤È¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê³ê¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£Ì´¤Ï¡Ö£²´§¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹Â¼À¥¤ÎÀï¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£