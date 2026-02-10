¹¦»Ò¤ÏÄï»Ò¤òÉ¾²Á¤·¡¢À³Ê¾å¤ÎÌäÂêÅÀ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÍ¡¡Ê¤µ¤È¡Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©¡ÚÏÀ¸ì¡Û
¡Ú¹¦»Ò¤ÎÌ¾¸À¡Û
»Ò¡Ê¤·¡Ë¹×¡Ê¤³¤¦¡ËÛ©¡Ê¤¤¤ï¡Ë¤¯¡¢²æ¡Ê¤ï¡Ë¤ì¿Í¡Ê¤Ò¤È¡Ë¤Î½ô¡Ê¤³¡Ë¤ì¤ò²æ¡Ê¤ï¡Ë¤ì¤Ë²Ã¡Ê¤¯¤ï¡Ë¤¨¤ó¤³¤È¤òÍß¡Ê¤Û¤Ã¡Ë¤»¤¶¤ë¤Ï¡¢¸ã¡Ê¤ï¡Ë¤ìËò¡Ê¤Þ¡Ë¤¿½ô¡Ê¤³¡Ë¤ì¤ò¿Í¡Ê¤Ò¤È¡Ë¤Ë²Ã¡Ê¤¯¤ï¡Ë¤¦¤ë¤³¤ÈÌµ¡Ê¤Ê¡Ë¤«¤é¤ó¤ÈÍß¡Ê¤Û¤Ã¡Ë¤¹¡£
»Ò¡Ê¤·¡ËÛ©¡Ê¤¤¤ï¡Ë¤¯¡¢»ò¡Ê¤·¡Ë¤ä¡¢¼¤¡Ê¤Ê¤ó¤¸¡Ë¤ÎµÚ¡Ê¤ª¤è¡Ë¤Ö½ê¡Ê¤È¤³¤í¡Ë¤ËÈó¡Ê¤¢¤é¡Ë¤¶¤ë¤Ê¤ê¡£
»Ò¹×¤¬¤¤¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¿Í¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤¿¿Í¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¡£ÀèÀ¸¤Ï¤¤¤ï¤ì¤¿¡¢»ò¡Ê»Ò¹×¤ÎÌ¾¡Ë¤è¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À¤ªÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
»Ò¹×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¿Í¤Ë¤µ¤ì¤Æ·ù¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤è¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¦»Ò¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À»Ò¹×¤Ë¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡¢¤È¸·¤·¤¯¤³¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¹×¤ÏÁïÌÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤¬¹ª¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¦»Ò¤Ï»Ò¹×¤Î¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¹×¤ÎÀ³Ê¾å¤ÎÌäÂêÅÀ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÍ¡¡Ê¤µ¤È¡Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ÏÀ¸ì¡Ù
´Æ½¤¡§»³¸ýëï»Ê¡¡¡¡ÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò´©
¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1963Ç¯Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£Çî»Î(Ãæ¹ñ³Ø)¡£ÂçÅìÊ¸²½Âç³ØÊ¸³ØÉôÂç³Ø±¡¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©¹âÅù¸¦µæ±¡¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ½êÂç³Ø±¡¤Ë³Ø¤Õ゙¡£¥±¥ó¥Õ゙¥ê¥Ã¥·゙Âç³ØÅìÍÎ³ØÉô¶¦Æ±¸¦µæ°÷¤Ê¤È゙¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ÂçÅìÊ¸²½Âç ³ØÊ¸³ØÉôÃæ¹ñ³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¡£ ¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¸ì×ÃÎÏ¤«゙¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ø¡Ù(¥ï¥Ë¥Õ゙¥Ã¥¯¥¹)¡¢¡ØÆüËÜ¸ì¤òºî¤Ã¤¿ÃË ¾åÅÄËüÇ¯¤È¤½¤Î»þÂå¡Ù(Âè29²óÏÂÄÔÅ¯ÏºÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë)¡¢¡ØÆüËÜ¸ì¤Î´ñÀ×¡Ò¥¢¥¤¥¦¥¨¥ª¡Ó¤È¡Ò¤¤¤í¤Ï¡Ó¤ÎÈ¯ÌÀ¡Ù¡Ø¤ó¨¡ÆüËÜ¸ìºÇ¸å¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¨¡¡Ù¡ØÌ¾Á°¤Î°Å¹æ¡Ù(¿·Ä¬¼Ò)¡¢¡Ø¤Æ¤ó¤Æ¤ó ÆüËÜ¸ìµæ¶Ë¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡Ù(³ÑÀî½ñÅ¹)¡¢¡ØÆüËÜ¸ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥«¥¿¥«¥Ê¤È¤Ï²¿¤«¡Ù(²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò)¡¢¡ØÂç¿Í¤Î´Á»ú¶µ¼¼¡Ù¡Ø¤Ë¤Û¤ó¤³゙ºÐ»þµ¡Ù(PHP ¸¦µæ½ê)¡¢¡Ø´Á»ú¤Ï¤¹¤³゙¤¤¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)¡¢¡Ø¸ì×ÃÎÏ¤Î¥Ø¥½¡Ù(ÆÁ´Ö½ñÅ¹´©)¡¢¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¤¿¤á¤Î 1 Ê¬ÆÉ½ñ¡Ù(¼«Í³¹ñÌ±¼Ò)¤Ê¤È゙Ãø½ñÂ¿¿ô¡£