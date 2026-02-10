¡ÈÂ¼¿ÀÍÍ¡É¤³¤ÈÂ¼¾å½¡Î´¡Ö¤¹¤´¤¤¤ä¤ó¡×¡È¿ÀÍÍ¡É¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Î¥Ö¥ë¥º¡Ö23¡×¥æ¥Ë¤Ë¾Ð´é¡Ö»÷¹ç¤¦¤Ê¤¡¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°SNS¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬Æ±¤¸¥·¥«¥´¤òËÜµò¤È¤¹¤ëÂ¾¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤¬¤Þ¤º¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢NFL¥·¥«¥´¡¦¥Ù¥¢¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅ·ºÍQB¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡£¡Ö¤ª¤©¡Á¡×¤È¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÎ¾¼ê¤Ç¹¤²¡¢ºÇ¸å¤ÏÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖBEAR¡¡DOWN¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏNBA¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º»þÂå¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Î¡Ö23¡×¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤ä¤ó¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡Ö¤³¤ìÃå¤Æ¹Ô¤¯¤ï¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½¡¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖI love you Mune¡×¡Ö¥·¥«¥´·Ò¤¬¤ê¡¡¥Ð¥¹¥±¤Î¥æ¥Ë¤â»÷¹ç¤¦¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£