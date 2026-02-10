30ºÐ¥â¥Ç¥ë¡Ö½Ð¤¹¤Ê¤éº£¤·¤«¡×¼Ì¿¿½¸È¯Çä·èÄê¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÄÅ·¡ª²£¤«¤é¶»¥é¥¤¥ó¤Î¤¾¤¯¥«¥Ã¥È¸ø³«
¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¡Ê30¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Åí·î¤Ï¡Ö4¡¿22(¿å)¡¢¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤µ¤ó¤è¤ê6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ø2nd¼Ì¿¿½¸¤¬¸«¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀ¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦·Á¤òÁª¤ÖÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯30ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡È½Ð¤¹¤Ê¤éº£¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¤¡¢20Âå¥é¥¹¥È¤Î»Ñ¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î»ä¤òÅìµþ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡Ö1st¼Ì¿¿½¸¡ØÌ¤´°¡Ù¤«¤é6Ç¯¡£Ì¤´°À®¤À¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¡Èº£¤Î»ä¡É¤ò¡¢¤³¤Î°ìºý¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£²£¤«¤é¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ëÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¶Ë¾å¤À¡×¡Ö¥®¥ê¤®¤ê¡×¡ÖÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿²£¤¬³«¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÍÅ±ð¤À¤ï¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£