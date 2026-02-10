±Á¸¶¼Â¶È¤¬µÞ¿¤·¿·¹âÃÍ¡¢£²£¶Ç¯£±£²·î´ü¤ÏÏ¢Â³ºÇ¹â±×¡¦¼Â¼ÁÁýÇÛ·×²è¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤âÈ¯É½
¡¡±Á¸¶¼Â¶È<6328.T>¤¬µÞ¿¤·¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï£¹Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£±£²·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£¤¢¤ï¤»¤Æ£²£¶Ç¯£±£²·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¸øÉ½¤·¡¢º£´ü¤ÏÇä¾å¹â¤¬Á°´üÈæ£¶¡¥£¸¡óÁý¤Î£´£´£°²¯±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤¬Æ±£²¡¥£¶¡óÁý¤Î£´£µ²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£Á°´ü¤ËÂ³¤¡¢²áµîºÇ¹â±×¤òÏ¢Â³¤Ç¹¹¿·¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï£·£µ±ß¤È¤·¤¿¡£Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤Ï³ô¼°Ê¬³ä¸å¥Ùー¥¹¤Ç£¶£°±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÁýÇÛ¤ò·×²è¤¹¤ë¡£¹¹¤Ë¡¢¼èÆÀÁí¿ô£¶£°Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£²¡¥£µ£²¡ó¡Ë¡¢¼èÆÀÁí³Û£±£°²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Î¼Â»Ü¤â³«¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¿å½à¤Î¼õÃí»Ä¹â¤òÇØ·Ê¤ËÁý¼ý¤ò¸«¹þ¤à¤Û¤«¡¢ÃíÎÏÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÉºÒ¡¦¸ººÒ¡×¤ä¡ÖÃßÅÅÃÓ¡×¡Ö¿å»º¡×¤Ç¼õÃí¹â¤ÎÁý²Ã¤â·×²è¡£Î¦¾åÍÜ¿£ÀßÈ÷´ØÏ¢¤ÇÂç·¿°Æ·ï¤Î¼õÃí¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¿å½èÍý¥×¥é¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤¬¿Ä¹¤¹¤ë¡££²£µÇ¯£±£²·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°¤Î´üÈæ£¹¡¥£¹¡óÁý¤Î£´£±£²²¯£±£±£°£°Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±£³£¸¡¥£¸¡óÁý¤Î£´£³²¯£¸£´£°£°Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢·×²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¾å¿¶¤ì¤·¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£¼«¼Ò³ô¤Î¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï£²·î£±£°Æü¤«¤é£¸·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¹â¿å½à¤Î¼õÃí»Ä¹â¤òÇØ·Ê¤ËÁý¼ý¤ò¸«¹þ¤à¤Û¤«¡¢ÃíÎÏÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÉºÒ¡¦¸ººÒ¡×¤ä¡ÖÃßÅÅÃÓ¡×¡Ö¿å»º¡×¤Ç¼õÃí¹â¤ÎÁý²Ã¤â·×²è¡£Î¦¾åÍÜ¿£ÀßÈ÷´ØÏ¢¤ÇÂç·¿°Æ·ï¤Î¼õÃí¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¿å½èÍý¥×¥é¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤¬¿Ä¹¤¹¤ë¡££²£µÇ¯£±£²·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°¤Î´üÈæ£¹¡¥£¹¡óÁý¤Î£´£±£²²¯£±£±£°£°Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±£³£¸¡¥£¸¡óÁý¤Î£´£³²¯£¸£´£°£°Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢·×²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¾å¿¶¤ì¤·¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£¼«¼Ò³ô¤Î¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï£²·î£±£°Æü¤«¤é£¸·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS