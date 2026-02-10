¡Ú»Í¹ñÃÏÊý Àã±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Û¹áÀî¡¦°¦É²¡¦¹âÃÎ¡¦ÆÁÅç¡¡2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～12Æü¡ÊÌÚ¡Ë1»þ´Ö¤´¤È¤ÎÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ç±«¤ÎÍ½Êó¡¡·Ã¤ß¤Î±«¤È¤Ê¤ë¤«¡©¡×¡Úµ¤¾ÝÄ£ 10Æü¡Û
º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢
¡ÚÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤ÎÀã±« ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Û¹Åç¡¦²¬»³¡¦»³¸ý¡¦Ä»¼è¡¦Åçº¬¡¦¹áÀî¡¦°¦É²¡¦¹âÃÎ¡¦ÆÁÅç¡¡Àã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¹áÀî¸©¤Ï¡¢£±£°Æü¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÃëÁ°¤«¤éÆÞ¤ê¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£±£±Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÞ¤ê¡¢ÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹âÃÎ¸©¤Ï¡¢£±£°Æü¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÞ¤ê¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£±£±Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç³µ¤ÍÆÞ¤ê¡¢Ä«¤Þ¤Ç±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìÉô¤Ç¤ÏÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦É²¸©¤Ï¡¢£±£°Æü¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÞ¤ê¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£±£±Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÞ¤ê¡¢ÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆîÍ½¤Ç¤ÏÍë¤òÈ¼¤¦½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÁÅç¸©¤Ï¡¢£±£°Æü¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç³µ¤ÍÆÞ¤ê¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£±£±Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç³µ¤ÍÆÞ¤ê¡¢Ä«¤Þ¤Ç±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆîÉô¤Ç¤ÏÌÀ¤±Êý¤Ï·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó²èÁü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢½ËÆü¤Î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ëÍ½Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨GSM¡Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÏÈæ³ÓÅªÂç¤Þ¤«¤Ë±«¡¦Àã±À¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ï±«¡¦Àã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤Ë¤Ï¥Ö¥ìÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶£±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë～£±£²Æü¡ÊÌÚ¡ËÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤ÎÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó²èÁü
10Æü¡Ê²Ð¡Ë
11Æü¡Ê¿å¡Ë
£±£±Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
£±£±Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¸á¸å
£±£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë
£±£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å
