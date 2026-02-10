¥¤¥Î¥Æ¥Ã¥¯ÂçÉý¹â¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤È´üËöÇÛÅö·×²è¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥¤¥Î¥Æ¥Ã¥¯<9880.T>¤¬ÂçÉý¹â¤Ç¡¢ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï£¹Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï½¾Íè¤Î£²£·²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£³£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£µ£¸¡¥£¹¡óÁý¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤â£´£µ£µ²¯±ß¤«¤é£´£¶£µ²¯±ß¡ÊÆ±£±£°¡¥£¸¡óÁý¡Ë¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡£¥á¥â¥êー¥Æ¥¹¥¿ー¤Î³¤³°¸þ¤±ÈÎÇä¤¬·øÄ´¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¼ûÍ×²óÉü¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ç¾å´ü¤Ë·×¾å¤·¤¿°ÙÂØº¹Â»¤¬½Ì¾®·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´üËöÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²èÈæ£µ±ßÁý³Û¤Î£´£°±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ´ÖÇÛÅö¤Î£³£µ±ß¤È¤¢¤ï¤»¤¿Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï£·£µ±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï£·£°±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤â£´£µ£µ²¯±ß¤«¤é£´£¶£µ²¯±ß¡ÊÆ±£±£°¡¥£¸¡óÁý¡Ë¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡£¥á¥â¥êー¥Æ¥¹¥¿ー¤Î³¤³°¸þ¤±ÈÎÇä¤¬·øÄ´¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¼ûÍ×²óÉü¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ç¾å´ü¤Ë·×¾å¤·¤¿°ÙÂØº¹Â»¤¬½Ì¾®·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´üËöÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²èÈæ£µ±ßÁý³Û¤Î£´£°±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ´ÖÇÛÅö¤Î£³£µ±ß¤È¤¢¤ï¤»¤¿Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï£·£µ±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï£·£°±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS