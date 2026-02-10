LE SSERAFIM¡ÖSPAGHETTI¡×¥ê¥êー¥¹¤«¤éÌó3¥õ·î¸å¤Ë°ÛÎã¤ÎµÞ¾å¾º¡ª¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ
LE SSERAFIM¤¬2025Ç¯10·î24Æü¡ÊÆüËÜÈ¯ÇäÆü¡§10·î27Æü¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSPAGHETTI¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î16ÆüÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î2Æü～2026Ç¯2·î8Æü¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ê¥êー¥¹¤«¤éÌó3¥õ·î¸å¤Ë½é¤á¤Æ¤Î1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£³¤³°½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤ë¡ÖSPAGHETTI¡×
1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSPAGHETTI¡×¤Ï¡¢¥æー¥â¥¢°î¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤²»³Ú¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)¡×¤Ï¡¢10·î27Æü¸áÁ°10»þ»þÅÀ¤Ç¡¢·×55¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ÇiTunes¡Ö¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡×¥Á¥ãー¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·×81¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡×¥Á¥ãー¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦2Âç¥Ý¥Ã¥×¥Á¥ãー¥È¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ëÊÆ¹ñBillboard¤Î¥á¥¤¥ó¥½¥ó¥°¥Á¥ãー¥È¡ÖHot 100¡×¡Ê50°Ì¡Ë¤È±Ñ¹ñ¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë TOP100¡×¡Ê46°Ì¡Ë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦²»¸»¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àSpotify¤Ç¤Ï¡¢²»¸»¥ê¥êー¥¹¤«¤éÌó7½µ´Ö¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¼«¸ÊºÇÃ»¤È¤Ê¤ë1²¯²óºÆÀ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2½µ´ÖÁ°¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç14°Ì¡Ê2026Ç¯2·î2ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤¢¤È¡¢Àè½µ¤Ï8°Ì¡Ê2026Ç¯2·î9ÆüÉÕ¡Ë¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤ËºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2026Ç¯2·î16ÆüÉÕ¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥êー¥¹¤«¤éÌó3¥õ·î·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¡¢°ÛÎã¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°µÞ¾å¾º¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2026Ç¯2·î2ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ÈºÆ¤ÓÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
LE SSERAFIM¤Ï¡¢1·î31Æü¡¦2·î1Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î»½¼¼¼¼ÆâÂÎ°é´Û¤Ç¥¢¥ó¥³ー¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦ËÌÊÆ¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Ø2025 LE SSERAFIM TOUR ¡ÆEASY CRAZY HOT¡Ç¡Ù¤ò²Ú¡¹¤·¤¯Äù¤á³ç¤Ã¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¸ø±é¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï¸å¤¹¤°¤Ë2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ø±é¤¬Á´ÀÊ´°Çä¡£¸ø±éÅöÆü¤Ë¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àWeverse¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¤Ê¤É57¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
2·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØSUMMER SONIC 2026¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð±é¤¬·èÄê¡£½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ーÂçÀ®¸ù¤ËÂ³¤¡¢Âç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢LE SSERAFIM¤Î2026Ç¯¤Î³èÆ°¤ËK-POP¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
