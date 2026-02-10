·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡Û´óÉÕ ¡Ä Íý·Ð¡¢¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¡¢ÌÀÏÂÃÏ½ê¡¡(2·î9ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇä¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î2·î6Æü¤«¤é9Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ10Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò²¼ÍîÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<8416> ¹âÃÎ¶ä ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -13.70 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-43.88
<9342> ¥¹¥Þ¥µ¥Ý ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -12.59 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<6031> £Ú£Å£Ô£Á ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -11.18 ¡¡¡¡2/ 9¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 27.91
<1828> ÅÄÊÕ¹©¶È ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -7.04 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -0.16
<8226> Íý·Ð ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -6.04 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-40.31
<9514> ¥¨¥Õ¥ª¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -5.90 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-35.56
<4100> ¸ÍÅÄ¹© ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -4.83 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<6648> ¤«¤ï¤Ç¤ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -4.81 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 68.21
<1798> ¼éÃ«¾¦²ñ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -4.30 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 83.54
<5969> ¥í¥Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¹ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -4.15 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-55.61
<3970> ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -3.78 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<9360> ÎëÍ¿¥·¥ó¥ï ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.69 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-11.82
<7722> ¹ñºÝ·×Â¬ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.31 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 41.81
<6874> ¶¨Î©ÅÅµ¡ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.14 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-12.10
<9322> ÀîÀ¾ÁÒ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.89 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-16.60
<4094> Æü²½»º ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.87 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡8.58
<7040> ¥µ¥ó¥é¥¤¥Õ£È ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.82 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡6.53
<5952> ¥¢¥Þ¥Æ¥¤ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.79 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -2.78
<1807> º´Æ£ÅÏÊÕ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.52 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 73.65
<5491> Æü¶âÂ° ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.40 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<1736> ¥ªー¥Æ¥Ã¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.33 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 39.97
<3131> ¥·¥ó¥Ç¥ó¥Ï¥¤ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.31 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-26.80
<2903> ¥·¥Î¥Ö¥Õ¥º ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.91 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡5.19
<9799> °°¾ðÊó ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.73 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -6.32
<6853> ¶¦ÏÂÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.70 ¡¡¡¡2/ 9¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡2.88
<8844> ¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.53 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -1.72
<9367> ÂçÅì¹Á±¿ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.33 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 24.13
<3286> ¥È¥é¥¹¥È£È£Ä ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.89 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<3467> ¥¢¥°¥ìÅÔ»Ô ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.87 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 23.63
<5380> ¿·Åì ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.87 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<3951> Ä«Æü°õºþ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.78 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-10.93
<6989> ËÌÅÅ¹© ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.71 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -4.20
<3157> ¥¸¥ª¥êー¥Ö£Ç ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.50 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 49.66
<9306> ÅìÍÛÁÒ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.44 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -5.02
<7636> ¥Ï¥ó¥º¥Þ¥ó ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.36 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-20.43
<6551> ¥Ä¥Ê¥°£Ç£È£Ä ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.28 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 25.95
<2268> ¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.25 ¡¡¡¡2/ 9¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡0.66
<8869> ÌÀÏÂÃÏ½ê ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.08 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡142.78
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿10Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹