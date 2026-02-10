·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡Û´óÉÕ ¡Ä µþÅÔÍ§Áµ£È£Ä¡¢ÀÐÀîÀ½¡¢¾åÂ¼¹©¡¡(2·î9ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î2·î6Æü¤«¤é9Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ10Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<6046> ¥ê¥ó¥¯¥Ð¥ë ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +30.38 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<6495> µÜÆþ¥Ð ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +19.81 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 38.03
<4231> ¥¿¥¤¥¬¥Ý¥ê ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +16.28 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 28.15
<4635> Åì¥¤¥ó¥ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +15.54 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡118.22
<7460> ¥ä¥® ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +12.25 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 59.17
<8996> ¥Õ¥êー¥À¥à ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +9.60 ¡¡¡¡2/ 9¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡3.41
<6208> ÀÐÀîÀ½ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +9.15 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 57.17
<2469> ¥Ò¥Ó¥Î ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.76 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 73.96
<3447> ¿®ÏÂ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.53 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 67.09
<7615> µþÅÔÍ§Áµ£È£Ä ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.00 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<3556> ¥ê¥Í¥Ã¥È£Ê ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +7.05 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡4.62
<8891> £Á£Í£Ç£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +6.71 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 80.56
<7902> ¥½¥Î¥³¥à ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +5.92 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 25.09
<3069> £Ê£Æ£Ì£Á£È£Ä ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +4.91 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 22.88
<4966> ¾åÂ¼¹© ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +4.03 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡3.71
<7247> ¥ß¥¯¥Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +4.00 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 55.48
<6316> ´Ý»³À½ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +2.83 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<4243> ¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +2.76 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 37.35
<4884> ¥¯¥ê¥ó¥°¥ë ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +2.69 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7443> ²£ÉÍµûÎà ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +2.69 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 19.59
<3143> ¥ªー¥¦¥¤¥ë ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +2.67 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 18.34
<6137> ¾®ÃÓ¹© ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +2.36 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-35.79
<6677> ¥¨¥¹¥±ー¥¨¥ì ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.84 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡1.28
<4994> ÂçÀ®¥é¥ß¥Ã¥¯ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.79 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-14.78
<7213> ¥ì¥·¥Ã¥×£È£Ä ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.77 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-52.09
<5984> ·óË¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.74 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 40.48
<5015> £Â£Ð¥«¥¹¥È¥í ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.70 ¡¡¡¡2/ 9¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡5.49
<8144> ¥Ç¥ó¥¥çー£Ç ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.58 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 27.34
<7481> Èø²È»º ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.42 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡7.78
<3944> ¸ÅÎÓ»æ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.35 ¡¡¡¡2/ 9¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-25.69
<7634> À±°åÎÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.20 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -1.89
<3317> ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°£Ç ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.16 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 27.23
<3954> ¾¼ÏÂ¥Ñ¥Ã¥¯¥¹ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.06 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡5.77
<9033> ¹ÅÅÅ´ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.92 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<4274> ºÙ²Ð¹© ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.88 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-34.96
<9768> ¤¤¤Ç¤¢ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.88 ¡¡¡¡2/ 9¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡2.79
<7822> ±ÊÂç»º¶È ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.82 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<1787> ¥Ê¥«¥Ü¥Æ¥Ã¥¯ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.68 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-28.85
<7938> ¥êー¥¬¥ë ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.49 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<9986> Â¢²¦»º¶È ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.47 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 21.44
<8006> ¥æ¥¢¥µ¥Õ¥Ê ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.45 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 29.89
<9537> ËÌÎ¦¥¬¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.39 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<8207> ¥Æ¥ó¥¢¥é¥¤¥É ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.34 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-92.11
<1776> »°°æ½»·úÆ» ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.30 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 67.77
<9475> ¾¼Ê¸¼Ò£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.20 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡239.02
¢¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿10Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£¾å¾ºÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
