·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Û´óÉÕ ¡Ä £Ó£Â¡¢¥Ç¥¯¥»¥ê¡¢¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¡¡(2·î9ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇä¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î2·î6Æü¤«¤é9Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ10Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò²¼ÍîÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<4980> ¥Ç¥¯¥»¥ê ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -13.32 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -5.93
<7743> ¥·ー¥É ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -8.11 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡9.53
<4046> Âçºå¥½ー¥À ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.26 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 24.95
<6997> Æü¥±¥ß¥³¥ó ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.01 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 73.99
<4025> Â¿ÌÚ²½ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.99 ¡¡¡¡2/ 9¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-19.31
<4997> ÆüÇÀÌô ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.87 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 91.31
<9739> £Î£Ó£× ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.46 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-14.41
<9616> ¶¦Î©¥á¥ó¥Æ ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.26 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡5.76
<5393> ¥Ë¥Á¥¢¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.97 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-19.09
<1333> ¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.83 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -5.72
<4544> £È£Õ¥°¥ëー¥× ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.05 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-66.43
<7187> ¥¸¥§¥¤¥êー¥¹ ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.02 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 16.15
<1835> ÅìÅ´¹© ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.01 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 25.49
<3679> ¤¸¤²¤ó ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.79 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡2.09
<3569> ¥»ー¥ì¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.76 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 18.38
<9887> ¾¾²°¥Õー¥º ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.76 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 48.09
<5192> »°À±¥Ù ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.43 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡7.45
<9332> £Î£É£Ó£Ó£Ï ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.42 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-17.59
<7458> Âè°ì¶½¾¦ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.29 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -2.95
<2207> £í£å£é£ô£ï ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.62 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 10.42
<9438> £Í£Ô£É ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.55 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 17.88
<9434> £Ó£Â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.47 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 10.23
<1929> ÆüÆÃ·ú ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.37 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 86.21
<3902> £Í£Ä£Ö ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.30 ¡¡¡¡2/ 9¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<9405> Ä«ÆüÊüÁ÷£È£Ä ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.23 ¡¡¡¡2/ 9¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡183.72
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿10Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹