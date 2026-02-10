¡Ö¤¨¤Á¤¨¤Á¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¿·ÅÄÈÞÆà¡¢ÀÖ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡Ö¥É¥¥É¥¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡×93¥»¥ó¥Á¥ª¥Õ¥·¥ç¸ø³«
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·ÅÄÈÞÆà¡Ê26¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÏÂ¼¼¤Ç»£±Æ¤·¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿ºî¤êÄ¾¤·¤Æ1Ç¯¤È¾¯¤·¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤¤Í¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿¤Ó¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃêÁª¤Ç³°¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿Êý¤âÍè·î¤Î²ñ¤¨¤ëÍ½Äê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Í¡¡Íè·î¤âµ¡²ñºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡×¡Ö¤¤¤¤¿°¡×¡Ö´ÅÈþ¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÅÄ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇòÉ´¹ç½÷Âçºß³ØÃæ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âç³ØÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2021¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£25Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£7·î¤Î1stDVD¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¡×¤ËÂ³¤¡¢11·î¤Ë¤â2ndDVD¡Ö¤¨¤Á¤¨¤Á¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤òÈ¯Çä¡£¿ÈÄ¹160¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ï93¥»¥ó¥Á¤ÎH¥«¥Ã¥×¡£¡ÖÎáÏÂ1¥¨¥í¤¤´°Çä¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2026¡×ºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃµ»¤Ï°Å»»¡£·ì±Õ·¿A¡£