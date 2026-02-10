Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡ÖÃø¤·¤¤È¿Â§¹Ô°Ù¡×¡¡ÂÎ¢¤Ç´í¸±¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ä2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¡¢È³¶â½èÊ¬¤Ë
CÂçºåDFÅÄÃæÈ»¿Í¤¬2»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¡¢20Ëü±ß¤ÎÈ³¶â½èÊ¬
¡¡J¥ê¡¼¥°µ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤Ï2·î9Æü¡¢7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÂà¾ì¤·¤¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎDFÅÄÃæÈ»¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤ÈÈ³¶â20Ëü±ß¤Î½èÊ¬¤ò²¼¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÏÆÃÊÌÂç²ñ¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¤ÎÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÎ×¤ó¤À¡£»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢³«»Ï8Ê¬¤Ç·Ù¹ð¤¬3ËçÄó¼¨¤µ¤»¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁ°È¾41Ê¬¡¢¤³¤ÎÆü¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÅÄÃæÈ»¤¬Áê¼ê¤ÎFWÆîÌîÍÚ³¤¤Ø¤Î´í¸±¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡£»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤ò10¿Í¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸åGÂçºå¤ËÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤Æ¡¢PKÀï¤Ë¤è¤êGÂçºå¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ï9Æü¤Ë½Ð¾ìÄä»ßÁª¼ê¤Î½èÊ¬¤òÈ¯É½¡£µ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤ÏÄ¨È³´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¿³µÄ¤·¡¢¡ÖÁê¼ê¶¥µ»¼Ô¤Îº¸Â¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÎ¢¤Ç²á¾ê¤ÊÎÏ¤Ç¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ãø¤·¤¤È¿Â§¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÅÄÃæ¤Ï2·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè2Àá¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¡¢¤ª¤è¤Ó2·î22Æü¤ÎÂè3Àá¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤Î2»î¹ç¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë