¸µ»ÒÌò28ºÐ½÷À¤¬¡¢ÆÃµ»¤Î¡Ö¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¡×¤ò¡È¸ª½ñ¤¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ç»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¡×
Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤¬Áª¤Ù¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤³¤ì¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£YouTube¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¹¸þ¤±¤ÎÌµÆñ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤è¤ê¤â¡¢Àí¤Ã¤¿¡È¥Ë¥Ã¥Á¡É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¿¥°ÉÕ¤±¤Î¼ïÎà¤â¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹²½¤¬¿Ê¤ß¡¢º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¥¬¡¼¥ë¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë28ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£²áµî¤ËÂ¸ºß¤·¤¿»³¥¬¡¼¥ë¡¢Äà¤ê¥¬¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤â¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯°ìÊÕÅÝ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤À¤¤¤ÖÂÐ¾Ý¤¬¹¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¥Ë¥Ã¥Á¤È¤â¸À¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¢¡ÆÃµ»¤¬¡È¸ª½ñ¤¡É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¥¬¡¼¥ë¤È¼«¾Î¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿¹Îß¼î¤µ¤ó¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Ë·¹ÅÝ¤·¡¢Åö»þ¤«¤é¡Ö¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¾¯½÷¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢µ»¤òÈäÏª¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÌò¼Ô¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÆÃµ»¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤¬¸ª½ñ¤¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇYouTube¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤Î°ìÉô¤òºÆ¸½¤¹¤ëÆ°²è¡£¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¤È¿¶Á¤Ç¡×
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë»Å»ö¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤â¡ØÉÛ¶µ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢Ç®¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ØÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È·è°Õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Ë¿´¿ì¡ÄÊü²Ý¸å¤ÏÉð½Ñ½¤¹Ô¤Ø
¤¿¤®¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Ø¤Î°¦¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Þ¤Ç¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¥¬¡¼¥ë¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¿¹¤µ¤ó¡£¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö»ÒÌò»þÂå¤«¤é¡¢±éµ»¤ÎÊÙ¶¯¤È¤·¤Æ¿§¡¹¤Ê±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¦Æ»¤À¤È¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤Î±éµ»¤ä¡¢»Ò¶¡¤¬¸«¤ë¤Ë¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê¥´¥À¡¼¥ë¤ä¥Û¥É¥í¥Õ¥¹¥¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ³Ø2Ç¯¤Î»þ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥óÅÜ¤ê¤ÎÅ´·ý¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤ª¼Çµï¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¡Ä¡Ä¡ª¡×
¤½¤Î¾×·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤¬ÁÏ»Ï¤·¤¿Éð½Ñ¥¸¡¼¥¯¥ó¥É¡¼¤Î¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãå¡¹¤È¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤Îµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢¡Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤Ï¸º¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Öº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ËÅÒ¤±¤ë
¤·¤«¤·¡¢¸ª½ñ¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ÎÉý¤¬¶¹¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤ÎÌò¼Ô¤Î»Å»ö¤Ï¤«¤Ê¤ê¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¼Çµï¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ç»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¸½¾õ¤Ë°Â½»¤»¤º¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤ÎÌ¾¸À¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¢¤ì¡£¤·¤«¤··è¤·¤ÆËþÂ¤¹¤ë¤Ê (Be happy, but never satisfied.)¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡£
¤¤¤ï¤Ð¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ë¡ÈÁ´¿¶¤ê¡É¤·¤¿¥ï¥±¤À¤¬¡¢¸½¾õ¤Î»Å»öÎÌ¤ä¼ýÆþ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¤Ï¡¢·î¤Ë2¡Á3ËÜ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ï·î¤Ë5¡Á6ËÜ¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤ò¡È¿¶¤ë¡É°Ê³°¤Ë¤â¡¢Èà½÷¤Î¼ýÆþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤¬2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤·Ú¤Ë¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢1990±ß¤È¸Â³¦¤Þ¤Ç°Â¤¯¤·¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¿¥°ÉÕ¤±¤Î¼ïÎà¤â¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹²½¤¬¿Ê¤ß¡¢º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¥¬¡¼¥ë¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë28ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£²áµî¤ËÂ¸ºß¤·¤¿»³¥¬¡¼¥ë¡¢Äà¤ê¥¬¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤â¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯°ìÊÕÅÝ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤À¤¤¤ÖÂÐ¾Ý¤¬¹¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¥Ë¥Ã¥Á¤È¤â¸À¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¥¬¡¼¥ë¤È¼«¾Î¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿¹Îß¼î¤µ¤ó¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Ë·¹ÅÝ¤·¡¢Åö»þ¤«¤é¡Ö¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¾¯½÷¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢µ»¤òÈäÏª¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÌò¼Ô¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÆÃµ»¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤¬¸ª½ñ¤¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇYouTube¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤Î°ìÉô¤òºÆ¸½¤¹¤ëÆ°²è¡£¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¤È¿¶Á¤Ç¡×
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë»Å»ö¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤â¡ØÉÛ¶µ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢Ç®¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ØÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È·è°Õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Ë¿´¿ì¡ÄÊü²Ý¸å¤ÏÉð½Ñ½¤¹Ô¤Ø
¤¿¤®¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Ø¤Î°¦¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Þ¤Ç¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¥¬¡¼¥ë¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¿¹¤µ¤ó¡£¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö»ÒÌò»þÂå¤«¤é¡¢±éµ»¤ÎÊÙ¶¯¤È¤·¤Æ¿§¡¹¤Ê±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¦Æ»¤À¤È¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤Î±éµ»¤ä¡¢»Ò¶¡¤¬¸«¤ë¤Ë¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê¥´¥À¡¼¥ë¤ä¥Û¥É¥í¥Õ¥¹¥¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ³Ø2Ç¯¤Î»þ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥óÅÜ¤ê¤ÎÅ´·ý¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤ª¼Çµï¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¡Ä¡Ä¡ª¡×
¤½¤Î¾×·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤¬ÁÏ»Ï¤·¤¿Éð½Ñ¥¸¡¼¥¯¥ó¥É¡¼¤Î¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãå¡¹¤È¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤Îµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢¡Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤Ï¸º¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Öº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ËÅÒ¤±¤ë
¤·¤«¤·¡¢¸ª½ñ¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ÎÉý¤¬¶¹¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤ÎÌò¼Ô¤Î»Å»ö¤Ï¤«¤Ê¤ê¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¼Çµï¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ç»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¸½¾õ¤Ë°Â½»¤»¤º¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤ÎÌ¾¸À¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¢¤ì¡£¤·¤«¤··è¤·¤ÆËþÂ¤¹¤ë¤Ê (Be happy, but never satisfied.)¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡£
¤¤¤ï¤Ð¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ë¡ÈÁ´¿¶¤ê¡É¤·¤¿¥ï¥±¤À¤¬¡¢¸½¾õ¤Î»Å»öÎÌ¤ä¼ýÆþ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¤Ï¡¢·î¤Ë2¡Á3ËÜ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ï·î¤Ë5¡Á6ËÜ¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤ò¡È¿¶¤ë¡É°Ê³°¤Ë¤â¡¢Èà½÷¤Î¼ýÆþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤¬2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤·Ú¤Ë¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢1990±ß¤È¸Â³¦¤Þ¤Ç°Â¤¯¤·¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×