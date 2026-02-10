¡Ö´°À®¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê71¡Ë¤¬¸ì¤ë¡Ö¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤òÂ³¤±¤ë¡È¿¿¤ÎÍýÍ³¡É
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Â¶·¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤Î¥×¥í¥ì¥¹¼Â¶·¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤ÎF1¼Â¶·¤ä»Ê²ñ¶È¤Ë¡¢¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤ÎÊóÆ»¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ã¤×¤ê¡¢¸½ºß¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ¤Î´é¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¸ª½ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾ï¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Î¡È¤·¤ã¤Ù¤ê²°¡É¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤µ¤ó¡Ê71ºÐ¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸Å´Ü¤µ¤ó¤¬1988Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡¢¥Þ¥¤¥¯1ËÜ¤Ç2»þ´Ö°Ê¾å¡¢1¿Í¤Ç¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤Ù¤¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ö¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤ÎºÇ¿·¸ø±é¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤ËÅìµþ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£2026Ç¯¤â¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¸Å´õ¤ò²á¤®¤Æ¤µ¤é¤Ë·ìµ¤À¹¤ó¤Ê¸Å´Ü¤µ¤ó¤òÄ¾·â¡£¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹³¦¤Î¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡£ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¼ã¼ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤È¤Ï¡©
--¡Ö¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤È¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê°Ê²¼¡¢¸Å´Ü¡Ë¡§¤º¤Ã¤È°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢1²óÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡Ö¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¡¢¿Í´Ö¤ËÈá¤·¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¡£¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÖ¤¯¤È¡¢É¬¤º¡ÖÉÔ¹¬¡×¤È¤¤¤¦ÂÐµÁ¸ì¡¢È¿°Õ¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÃÖ¤¯¤È¡Ö·è¤·¤Æ³¥»®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤«¤Í¡£
ÈÝÄê¤ÎÈÏ°Ï¤¬ÆâÊñ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤È¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¸ì²½¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡ÖÉÔ¹¬¡×¤È¤¤¤¦ÂÐ¶Ë¤Î¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¡ÖÉÔ¹¬¡×¤Ï·ë¹½·ÑÂ³¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¹¬¤»¡×¤ÏÑëÆá¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Ï¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¡¢Èá¤·¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¤ÍèÍ½Â¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¾ï¤Ë1¥¯¡¼¥ëÀè¡¢2¥¯¡¼¥ëÀè¤ÎÍ½ÁÛ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Àè¤ò¸«¤ÆÃùÂ¢¤¹¤ëÆ°Êª¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢´ðËÜÅª¤ËÆ°Êª¤Ï¡Öº£¡×¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Ï¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤âÈá¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ç½½ñ¤¤â¡¢ÌÌÇò¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤²¤ó¤Ê¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´¹¹üÃ¥ÂÛ¡Ê¤«¤ó¤³¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¤¡Ë¤·¤ÆÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Ëè²ó¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È¼«Ê¬¤È°ã¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ëÁ°Äó
--¸Å´Ü¤µ¤ó¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦¤È¤É¤Ê¤¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸Å´Ü¡§·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢THE ALFEE¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£1980Ç¯Âå¤ËËÍ¤¬²ÎÈÖÁÈ¤Î¡ÖÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤Þ¤À¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤«¡¢¤½¤ì¤«¤éÍ§Ã£¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸åÇÚ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡Ê»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ë¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤ò¼«Ê¬¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¶Ð¾Þ¤Ç¤¹¡£
--Àé¸¶¤µ¤ó¤âÇ¯²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Àé¸¶¤µ¤ó¤Ï¸åÇÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í§Ã£¤Ç¤¹¤«¡©
¸Å´Ü¡§¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡Êºä¾åÇ¦¡Ë¤â¤½¤¦¤À¤·¡£¹â¸«Âô¤Ë¤·¤Æ¤â¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤·¤Æ¤â»³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç»É·ã¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸´¶¤¸¤ÎÁê¼ê¤À¤È¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤Ï¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢É¡¤Ë¤â¤Ä¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Ê¬¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡£¤À¤±¤ÉÈà¤é¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
--¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬°ã¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
¸Å´Ü¡§ËÍ¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Âº·É¤Ç¤¤¿¤ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Ê¤¡¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò²¶¤â¸Ü¤ß¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡£¤É¤³¤«¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È¿çí¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡È¼«Ê¬¤È°ã¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ëÁ°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
