ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¼«¿æ¹¥¤¤â¡ÄÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ò¤¤¤Ä¤â¶õ¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥½¥ï¥½¥ï¤¹¤ë¡×
2·î8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ËÂçÍ§²ÖÎø¤¬½Ð±é¤·¡¢¡ÈÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÂçÍ§²ÖÎø¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¤Î»ÐËåÃçÎÉ¤·SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¡×¡ÖËå¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×
ÈÖÁÈ¤ÎÀê¤¤¤Ç¡¢¡È¿´ÇÛÀ¤ÇÉÝ¤¬¤ê¡¢¾Ç¤ê¤ä¤¹¤¤À³Ê¤Ç¡¢²È¤Ç¤â¾ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤«ÊÒÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤«¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ²¿¤òºî¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÍ§¤Ï¡Ö¤½¤¦¡ª¤â¤¦¤½¤ì¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤³¤ì¤É¤³¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤éºî¤ê¤¿¤¤¤·¿©¤Ù¤¿¤¤¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Ë²¿¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¼«¿æ¤Ï¹¥¤¤À¤«¤é¡¢ËèÆü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¡£¤Ç¡¢1Æü2000±ß¤È¤«3000±ß¤È¤«¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Á´Éôºî¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¿©¤ÙÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥½¥ï¥½¥ï¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£