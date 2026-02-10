¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¼êºî¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¡©Åú¤¨¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î±£¤ì¥Õ¥¡¥ó¡×
Q¡§¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¡©
A¡§¥¯¥Ã¥¡¼
B¡§¥È¥ê¥å¥Õ
C¡§¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼
D¡§¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥
¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¿¼ÁØ¿´Íý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËÇÛ¤ë¡Ö´Å¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢°¦¾ð¤ä´î¤Ó¤ÎÂÐ¾Ý¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áª¤ó¤ÀÅú¤¨¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î±£¤ì¥Õ¥¡¥ó¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
A¡§¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Î±£¤ì¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ä¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¥ã¥¤¤Ê¿Í
¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÇÍ¥¤·¤¤À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤¤¤Ä¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ëµ¤¸¯¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²÷Å¬¤«¤Ä³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î±£¤ì¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢°Õ³°¤È¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¥·¥ã¥¤¤ÇÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍ§¿Í¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡¶á¤¤¾Íè¡¢Îø¿Í¤äÀ¸³¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
B¡§¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Î±£¤ì¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÄÊªÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¥¿¥¤¥×
¤³¤ÎÅú¤¨¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥»¥ó¥¹È´·²¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Î±£¤ì¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¾¯¤·±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤è¤¯ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£±ó´¬¤¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤ÏÊªÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î»ý¤Á¼ç¤Î¤Ï¤º¡£
C¡§¡Ö¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Î±£¤ì¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ä¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¿Í´Ö
Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢Ï¯¤é¤«¤Ç°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡£Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¤Ò¤ë¤Þ¤º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤½¤¦¡£
±£¤ì¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¿Í´Ö¡£°ì¸«¿¿µÕ¤Ê¥¥ã¥é¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢Ì©¤«¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤½¤Î¿Í¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¡£Ã¸¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤Æ¤âÆâ¿´¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
D¡§¡Ö¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Î±£¤ì¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ä¥°¥ë¡¼¥×¤ä²ñ¼Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í
D¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼Ò¸òÅª¤Ç¤Ä¤¤¢¤¤¤Î¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤â¡¢´ðËÜ¤ÏÃÇ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅú¤¨¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Î±£¤ì¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ä²ñ¼Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¡£Ã¯¤È¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥ß¥åÎÏ¤ä½èÀ¤½Ñ¤ò¡¢Ì©¤«¤Ë¥¹¥´¥¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¶¨ÎÏ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º£Ï£Ë¤ò¡£´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£