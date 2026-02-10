Ìîµå¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÍ½ÁªÊý¼°·èÄê¡¡WBSC¡¢28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦Ìîµå¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊWBSC¡Ë¤Ï9Æü¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç³Æ6¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÌîµå¤È¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍ½ÁªÊý¼°¤òÈ¯É½¤·¡¢Ìîµå¤ÇÆüËÜ¤Ï27Ç¯11·î¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇ¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤È½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï²¤½£¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤ÎºÇ¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤â1ÏÈ¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡³«ºÅ¹ñÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ò½ü¤¡¢º£Ç¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤Ï¥«¥Ê¥À¡¢ÃæÆîÊÆ¤ò´Þ¤àÊÆ½£¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤Ï6¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ëºÇ½ªÍ½Áª¤Ç·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï27Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·è¾¡Âç²ñ¤Ç¡¢³«ºÅ¹ñÏÈ¤ÎÊÆ¹ñ¤ò½ü¤¤¤¿ºÇ¾å°Ì¤¬½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£