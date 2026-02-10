¸µ±Ñ²¦»Ò¤Ë¾ðÊóÏ³¤¨¤¤µ¿ÏÇ¡¡ÊÆÉÙ¹ë¤Ø¡¢¹ñ²¦¤ÏÁÜºº»Ù±ç
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û±ÑBBCÊüÁ÷¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º±Ñ¹ñ²¦¤ÎÄï¤Ç¸µ²¦»Ò¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼»á¤¬¡¢¾¯½÷¤é¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇãºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ëµ¡Ì©¾ðÊó¤òÏ³¤¨¤¤¤·¤¿µ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£±Ñ²¦¼¼¤Ï9Æü¡¢·Ù»¡¤¬¥¢¥ó¥É¥ë¡¼»á¤ËÂÐ¤·ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñ²¦¤ÏÁÜºº¤ò¡Ö»Ù±ç¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡BBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼»á¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¤ÎÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ä¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¹á¹Á¤Ê¤É¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤ÎÊó¹ð¤ò¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ËÅÁ¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬³«¼¨¤·¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¡¼¥ëµÏ¿¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£