¼Ö¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£EV¼Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Í§¿Í¤Ë¡Ö¤ä¤á¤È¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅµ¤¤À¤±¤ÇÁö¤ì¤ÆÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

EV¼Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¡ÖÇ³ÎÁÂå¡×¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«
EV¼ÖºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ò»È¤ï¤ºÅÅµ¤¤À¤±¤ÇÁö¹Ô¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÂå¤è¤ê¤â°Â¤¯¡¢1km¤¢¤¿¤ê¤ÎÁö¹Ô¥³¥¹¥È¤ÏEV¼Ö¤Î¤Û¤¦¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤ÇÌë´ÖÅÅÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢Ã»µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬Ãæ¿´¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÇ³ÎÁÈñºï¸º¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢³°½ÐÀè¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤òÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤È³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢ÍøÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬½Ð¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþ²Á³Ê¤È°Ý»ýÈñ¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥Èー¥¿¥ë¥³¥¹¥È¡×¤ËÃí°Õ
EV¼Ö¤ÏÇ³ÎÁÂå¤¬°Â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤¬¹â¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£Æ±¥¯¥é¥¹¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿ô½½Ëü±ß¤«¤é¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï100Ëü±ß°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð½é´üÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ËÀ©ÅÙÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¾ÃÌ×ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´ü´Ö»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¼«ÂÎ¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÁí¥³¥¹¥È¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
EV¼Ö¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¦¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î°ã¤¤
EV¼Ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Âð¤Ë½¼ÅÅÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤Ç¤¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤¬Èæ³ÓÅªÃ»¤¤¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤¿Í¤ä¡¢½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åß¾ì¤ÏÅÅÈñ¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤¡¢½¼ÅÅ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í§¿Í¤¬¡Ö¤ä¤á¤È¤±¡×¤È¸À¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÈÍÑ´Ä¶¤È¤ÎÁêÀ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤ÎÅ¬¹çÀ¤¬È½ÃÇ¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
EV¼Ö¹ØÆþÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Êä½õ¶â¤Èº£¸å¤ÎÆ°¸þ
EV¼Ö¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Êä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð½é´üÈñÍÑ¤òÂç¤¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÏÎáÏÂ8Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¤Ë¿·¼Ö¤È¤·¤Æ¿·µ¬ÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤ë¼ÖÎ¾¤ËÂÐ¤·¡¢58Ëü±ß～150Ëü±ß¤ÎÊä½õ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êä½õ¶â¤Ï¼ïÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏEV¼Ö¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ß¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤ÎÄã²¼¤ä½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤°Çã¤¦¤«¡¢¿ôÇ¯ÂÔ¤Ä¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤â´Þ¤á¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
EV¼Ö¤Ï¡ÖÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤Ï»È¤¤Êý¼¡Âè
EV¼Ö¤Ï¡¢Ç³ÎÁÂå¤Î°Â¤µ¤ä°Ý»ýÈñ¤ÎÄã¤µ¤«¤é¡¢¾ò·ï¤¬¹ç¤¨¤Ð²È·×¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Î¹â¤µ¤ä½¼ÅÅ´Ä¶¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÅÅµ¤¤ÇÁö¤ì¤ë¤«¤é°Â¤¤¡×¤ÈÃ±½ã¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ØÆþ¤«¤é°Ý»ý¤Þ¤Ç¤Î¥Èー¥¿¥ë¥³¥¹¥È¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤Î°Õ¸«¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸å²ù¤Î¤Ê¤¤Çã¤¤ÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
