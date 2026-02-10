»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯(M!LK)¡¢¹â¾¾¥¢¥í¥Ï(Ä¶ÆÃµÞ)¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ëÉÔ´ïÍÑ¤Ê"°¦¤Î¥«¥¿¥Á"...Äá and µµ¤Î±Ç²è¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥È³èÆ°¤Ë¤â»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×
2025Ç¯¤Ï¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÂç¥Ð¥º¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿M!LK¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖBULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE¡×¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á15¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿Ä¶ÆÃµÞ¡£
¶¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÌö¿Ê¤¬Â³¤¯2ÁÈ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯(M!LK)¡¢¹â¾¾¥¢¥í¥Ï(Ä¶ÆÃµÞ)(¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×)¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×¤¬¡¢2·î13Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¼·½ï¤ÎÆ±Ì¾BL¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×¤Ï¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë2¤Ä¤Î¹â¹»¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÎø°¦¤äÍ§¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ´ïÍÑ¤À¤¬¥Ô¥å¥¢¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
Ã¯¤è¤ê¤âÌÀ¤ë¤¯¿ÍË¾¤Î¤¢¤ë¹Èºù¹â¹»¤Î¥È¥Ã¥×¡¦µµ°æ±ß(¹â¾¾¥¢¥í¥Ï)¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Î¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ö²Þ¤Ï¤â¤¦¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÀ¤¤¡¢Î±Ç¯¤·¤Ê¤¬¤é¤âÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¹â¹»À¸³è¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÄäÀïÃæ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¹â¡¦Çò´ä¹â¹»¤Î¥È¥Ã¥×¤ÈÓñ¤«¤ì¤ëº´Æ£ÈþÄá(»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯)¤¬±ß¤ËÀÜ¶á¤·¡¢±ß¤¬Êë¤é¤¹ÁÄÊì¤¬±Ä¤àÂÌ²Û»Ò²°¤Î£²³¬¤ËÈþÄá¤¬²¼½É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç2¿Í¤Ë±²´¬¤¯²áµî¤Î°ø±ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯...¡£
¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×(2025Ç¯)¤ä2·î15Æü(Æü)¤«¤éÊüÁ÷¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ÖËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤¬Áê¼¡¤°»³Ãæ¤¬±é¤¸¤ëÈþÄá¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Í¤È¤Ï¤Ä¤ë¤Þ¤Ê¤¤°ìÉ¤ÏµÅª¥¿¥¤¥×¡£²¿»ö¤â°ìÊâ°ú¤¤¤¿ÌÜÀþ¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÎäÀÅ¤Ê¿ÍÊª¤À¡£
»³Ãæ¤Î¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ä¤Ä¤Ã¤±¤ó¤É¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤Î°ìÊý¡¢¶¯°ú¤Ê°ìÌÌ¤«¤é¾Ð´é¤Þ¤Ç¡¢¤Õ¤È´é¤ò½Ð¤¹¥®¥ã¥Ã¥×¤â¥º¥ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£"¤¢¤ó¤¿"¸Æ¤Ó¤À¤Ã¤¿±ß¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Å¤±¤Ð"±ß¤µ¤ó"¤ÈÊé¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Æ±µï¤òÄÌ¤¸¤Æ½ù¡¹¤Ë¤Û¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÊÑ²½¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¹â¾¾¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê±ß¤ò¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£
¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬µ¯¤³¤·¤¿·ö²Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄï¡¦¼ù(ÇòÄ»À²ÅÔ)¤¬²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉé¤¤ÌÜ¤âÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ð´é¤¬µÞ·ã¤Ë±¢¤ÇÆÞ¤ë¤Ê¤É½ÖÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ÇÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£
"Äá"¤È"µµ"¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë°ì¸«¡¢¿¿µÕ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«ËÜ¼Á¤Ç¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤¬¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÊÍ×ÁÇ¤âËþºÜ¤À¡£
±ß¤¬ÈþÄá¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤¹¤ë½éÂÐÌÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ä¥Á¥å¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÈ¾Ê¬¤³¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉÔ°Õ¤ÎÊÉ¥É¥ó¤ä¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¿§¤Ã¤Ý¤¤´ãº¹¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë°ìËë¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÉÁ¼Ì¤¬2¿Í¤Î´Ø·¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î´Ö¤ËÉÔ²º¤Ê±Æ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢±ß¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î½ÉÅ¨¡¦µ®ÌÀ¡£FANTASTICS¤ÎËÙ²Æ´î¤¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤ÎÃË¤È¤Î¥Ï¡¼¥É¤ÊÀï¤¤¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»³Ãæ¡¢¹â¾¾¤Ï¤È¤â¤Ë¥À¥ó¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿±¿Æ°¿À·Ð¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¤Ê¤É¡¢Éý¤Î¤¢¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖCDTV ¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Äá and µµ¤È¤·¤Æhitomi¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¼çÂê²Î¡ÖLOVE 2000¡×¤â²Î¤¦¤Ê¤ÉÂç³èÌö¤Î»³Ãæ¤È¹â¾¾¡£¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×¤ÇÈà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×¤Î±Ç²è¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
±Ç²è¾ðÊó
±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×
2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
¸¶ºî¡§¼·½ï¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×(BeSTAR comics)
´ÆÆÄ¡§È¬½Å³ßÉ÷²í
µÓËÜ¡§ÀîºêÎ½
½Ð±é¡§»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯(M!LK)¡¢¹â¾¾¥¢¥í¥Ï(Ä¶ÆÃµÞ)¡¿ËÙ²Æ´î(FANTASTICS) ¤Û¤«
¼çÂê²Î¡§Äá and µµ¡ÖLOVE 2000¡×(SDR)
ÇÛµë¡¦ÀëÅÁ¡§S¡¦D¡¦P
