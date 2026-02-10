¾®³ØÀ¸¤Î³Ø½¬½¬´·¤Ï¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¡©²ÈÄí³Ø½¬¤ÎÊýË¡¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ò²òÀâ
¾®³Ø À¸¤«¤é²ÈÄí¤Ç¤Î³Ø½¬½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤ÊÍýÍ³
¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤òÄÌ¤·¤Æ¿È¤ËÉÕ¤¯¤Î¤Ï¡¢¶µ²Ê¤ÎÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä³Ø¤Ö·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÎÏ¤â°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï²¿¤ò¤ä¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤«¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢³Ø½¬¤ò¡Ö¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¼«¼çÀ¤ä¼çÂÎÀ¤ò°é¤Æ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢·ÑÂ³ÎÏ¤ä¼«¸Ê´ÉÍýÎÏ¤â¼«Á³¤ÈÍÜ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤âËèÆüÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï¡¢¡ÖÂ³¤±¤ëÎÏ¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÎÏ¡×¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀè¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤Ç¤Ï¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºòÆü¤è¤êÁá¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬²ò¤±¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÃ£À®´¶¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬°é¤Á¡¢³Ø½¬¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤Î½¬´·¤Ï¡¢³ØÎÏ¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌòÎ©¤ÄÎÏ¤ò°é¤Æ¤ëÂçÀÚ¤ÊÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤«¤éÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î³Ø¤Ó¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾®³ØÀ¸¤Ï1Æü¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¤È¤³¤í¤Ç¾®³ØÀ¸¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅìµþÂç³Ø¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥»¶µ°éÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¤È³Ø¤Ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Æ»ÒÄ´ºº2024¡×¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾®³Ø4¡Á6Ç¯À¸¤Î³Ø¹»°Ê³°¤Ç¤Î1Æü¤Î³Ø½¬»þ´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¡§70.3Ê¬¡ä
¡¦ ½ÉÂê¡§34.2Ê¬
¡¦ ½ÉÂê°Ê³°¤Î³Ø½¬¡Ê½Î¤ò½ü¤¯¡Ë¡§22.5Ê¬
¡¦ ³Ø½¬½Î¡§13.6Ê¬
°ìÊý¡¢2015Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³Ø½¬»þ´Ö¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ìó13Ê¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢³Ø¹»¤Î½ÉÂê¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢³Ø½¬½¬´·¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÄí³Ø½¬½¬´·¤ÎÍÜÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È
¤¿¤À³Ø½¬½¬´·¤Ï¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¿È¤ËÉÕ¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¼«Á³¤ËÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤È¾ì½ê¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤á¤ë
½¬´·²½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»þ´Ö¤È¾ì½ê¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Öµ¢Âð¸å¤¹¤°¡×¡ÖÍ¼¿©Á°¡×¤Ê¤É¡¢³Ø½¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤È¡¢¼è¤ê¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤âËè²óÆ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤«¤¿¤â¡Öº£Æü¤â»þ´Ö¤É¤ª¤ê¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤«¤±¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¹¥â¡¼¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¾®¤µ¤ÊÃ£À®¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë
ºÇ½é¤«¤éÄ¹»þ´Ö¤ÎÊÙ¶¯¤ä¡¢Æñ¤·¤¤ÆâÍÆ¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¡Ö»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ë´ù¤Ë¤Ä¤¯¡×¡Ö5Ê¬¤À¤±¤ä¤ë¡×¡Ö1¥Ú¡¼¥¸¤À¤±²»ÆÉ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¾®¤µ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Û¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼¡¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È³Ø½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
³Ø½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò¸«¤¨¤ë·Á¤Ë¤¹¤ë
³Ø½¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµÏ¿¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ã£À®´¶¤ò³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯É½¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤â¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¼¡¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤ä¤é¤µ¤ì¤ëÊÙ¶¯¤«¤é¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³ØÇ¯ÊÌ¡ª²ÈÄí³Ø½¬¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý
²ÈÄí³Ø½¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Ï¡¢³ØÇ¯¤äÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬¤·¤¿·Á¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äã³ØÇ¯¤È¹â³ØÇ¯¤Ç¤Ï½¸ÃæÎÏ¤äÍý²òÎÏ¡¢¼«¼çÀ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢³ØÇ¯ÊÌ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤¤²ÈÄí³Ø½¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø1Ç¯À¸¡Ã¤Þ¤º¤Ï´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë´·¤ì¤ë
¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤Þ¤º´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö¤Î³Ø½¬¤äÆñ¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼è¤êÁÈ¤àÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö²»ÆÉ¤ò1¥Ú¡¼¥¸ÆÉ¤à¡×¡Ö5Ê¬¤À¤±¥É¥ê¥ë¤ò¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ã»¤¯½ª¤ï¤ë³Ø½¬¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£³Ø½¬ÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¡Öº£Æü¤â´ù¤Ë¸þ¤«¤¨¤¿¤Í¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤«¤±¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾®³Ø2¡Á4Ç¯À¸¡Ã¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤¿¡×¤òÁý¤ä¤·¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë
¾®³Ø2¡Á4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³Ø½¬ÆâÍÆ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÎÏ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¤¹¤Ù¤Æ¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Î©¤òÂ¥¤¹´Ø¤ï¤êÊý¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤«¤±¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¿Ê¤á¤ë·Ð¸³¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁ°¤è¤êÁá¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖºòÆü¤è¤ê½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø5¡Á6Ç¯À¸¡ÃÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¡¢·×²èÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë
¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³Ø½¬ÎÌ¤âÊÙ¶¯¤ÎÆñ°×ÅÙ¤â¾å¤¬¤ê¡¢¤è¤ê¼çÂÎÅª¤Ç·×²èÅª¤Ê³Ø¤Ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë·×²èÀ¤È¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¼¡¤ËÀ¸¤«¤¹»ÑÀª¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö½µËö¤Þ¤Ç¤Ë¥É¥ê¥ë¤ò½ª¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿åÍË¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÓÃæ¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢Ã£À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£½µ¤Ï¤³¤³¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÍè½µ¤Ï¤³¤³¤òÉü½¬¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¼¡¤Î³Ø½¬¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢³Ø½¬¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¼«Á³¤È²ó¤ê»Ï¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á & ¼ÂÁ© TIPS
³Ø½¬½¬´·¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¤È¡¢À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£
²ÈÄí¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢³Ø¤Ó¤ÏÌµÍý¤Ê¤¯Æü¾ï¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£