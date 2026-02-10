¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤µ¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê¡£¾¼ÏÂ¡õÊ¿À®¤ò¡ÈºÆ¸½¤¹¤ë¡É¥×¥í½¸ÃÄ¤¬¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Ï¡È¤ä¤é¤Ê¤¤¡ÉÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³
¡¡ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¡£¸Å¤»þÂå¤Ë¡Ö¥¨¥â¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®¤Ê¤É¤Î¡Ö»þÂå¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¡Ö¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¡¼¥ë¡×¡Ê@timetravelgirls¡Ë¡£¼çºË¼Ô¤Î¤Á¤«¤µ¤ó¤È¤¢¤ä¤Í¤µ¤ó¤Ë¡¢ºòº£¤Î¥Ö¡¼¥à¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ç¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à
--ºòº£¤Î¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Á¤«¡Öº£¤Î¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤ÏÊ¿À®¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¾¼ÏÂ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ç¯Âå¤Ï°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤¬¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤Ê¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¡Ä¡Ä¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡£¼Ò²ñ¾ðÀª¤È¤«´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
¤¢¤ä¤Í¡Öº£¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Î¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ö¡¼¥à¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ï¿Æ¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤â¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¡£²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÂç¿Í¤È¡¢¿·Á¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»Ò¤É¤â¤È¤Ç¤ÎÆ±»þ¾ÃÈñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
--Y2K¥Ö¡¼¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤¢¤ä¤Í¡ÖY2K¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ø¤½½Ð¤·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ï¸ª½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Î2000Ç¯Âå¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¡È²Ä°¦¤¤¡É¤ÎÀ¤³¦¡£¤¢¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
--º£¸å¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ö»þÂå¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Á¤«¡ÖºÇ¶á¤Ï1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏµÕ¤Ë¤â¤Ã¤È¸Å¤¤»þÂå¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢1960Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Ï²¿²ó¤«¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¢¡Âç¿Í¤¬ÍýÀ¤Ç¡ÈÀ°È÷¤¹¤ë¡ÉÉ¬Í×À
--¾¼ÏÂ½é´ü¤¢¤¿¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Á¤«¡Ö¤½¤³¤ÏÀïÁè¤Ê¤É¤Î¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çº£¤Î¤È¤³¤íÉõ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥®¥ã¥ë¤Ç¤â¥¬¥ó¥°¥í¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Âç¿ÌºÒ¤Î»þ´ü¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤âÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÍýÀ¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤¬¡È¹¾ì¡É¤ÎÀ°È÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÖÂ¾¤Ë¤â2010Ç¯Âå¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤Á¤ç¤¦¤É2013Ç¯¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ÎÉþ¤Ë·ù°´¶¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
20Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Æ¤Ð¥¨¥â¤¤¡¢²Ä°¦¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢10Ç¯¤À¤È¤Þ¤À¥À¥µ¤¤¡£¤À¤«¤é2015Ç¯°Ê¹ß¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Ö¤óº£¤òÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¹õÎò»Ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡¤¤¤í¤ó¤ÊÇ¯Âå¤ò¡È½ÏÀ®¡É¤µ¤»¤ë
--¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤ä¤Í¡Ö¤Ï¤¤¡£¼Â¤Ï¥È¡¼²£³¦·¨¤ä¿å¿§³¦·¨¤Ê¤É¡¢ÎáÏÂ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â»£¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£½ÏÀ®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¢¤È5Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¸ø³«¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÎÃæ¤Ç¡Ø»þÂå¡Ù¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿»¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌ¾Á°¤â¡Ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ë¤¹¤ëÀâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¸¤ãÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¢¡¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½Í·¤Ó¤âËÜµ¤¤Ç
--¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤É¤Ã¤×¤ê²û¸Å¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤ä¤Í¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¥È¥é¥Ù¥ë¡Ù¤Ê¤é¸½Âå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»þÂå¤òÎ¹¤·¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤À¤±¡£¤Ä¤Þ¤êº£¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤Á¤«¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É»Ò°é¤ÆÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤ËÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤¬¡Ø¥È¥é¥Ù¥ë¡Ù¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ä¤Í¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¢¤ä¤Í¡Ö¤¦¤Á¤Ï»ºµÙ¤Î¸å¤Ç¤âÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Á¤«¤µ¤ó¤Ï¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢Ê¸¸¥¤ÇÎò»Ë¤ä¥½¡¼¥¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
