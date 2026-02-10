ÇµÌÚºä¡¦Åû°æ¤¢¤ä¤á¡¡M-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò´°¥³¥Ô¡ª¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¤ï¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÅû°æ¤¢¤ä¤á¡Ê21¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£M-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò´°Á´¥³¥Ô¡¼¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇµÌÚºä¹©»öÃæÂç¿·Ç¯²ñ2026¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÎÍ¾¶½¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢Åû°æ¤ÏµÝÌÚÆà±÷¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇM-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥è¥Í¥À2000¤ò´°Á´¥³¥Ô¡¼¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾¾±º°¡Ìï¤Î¡ÖÅí¿§ÊÒÁÛ¤¤¡×¤ò²Î¤¦¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤â¡Ö¤¹¤²¤§¤Ê¡ª¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡Åû°æ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¥è¥Í¥À2000¤µ¤ó¤ÎÌ¡ºÍ¤ò´°¥³¥Ô¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ã¤Æ²þ¤á¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤È¡ª¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¤ÈµÝÌÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¡£ºÇ¶á¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤è¡×¤ÈÊÌ¥«¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄÞº¯¤Î»Ä¤·Êý¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤ä¤á¤ó¤Þ¤¸¤Ç¤¹¤´¤¤¾Ð¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¤¡×¡ÖMVP¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£