¼ÂÀÓ¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤â½½Ê¬¤Ê¡Ö¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¡×¤¬¡¢¤Ê¤¼¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£Èà¤é¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤È¤·¤ÆÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¤Î»öÎã¤ä·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÅ¾¿¦¤ÎÀìÌç²È¡¦°æ¾åÏÂ¹¬»á¤¬¡¢¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë»×¹Í¤È¹ÔÆ°¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦3¤Ä¤ÎÍýÍ³
Æü·Ï´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤ä¼èÄùÌò¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏCXO¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿³°Éô¾·æÛ¤Ï¡¢¤³¤Î10¿ôÇ¯¤ÇµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÀÓ¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤òÇã¤ï¤ì¡¢³°Éô¤«¤é·Ð±Ä¤ÎÃæ¿õ¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢³°Éô¤«¤éÍè¤Æ¹â¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¡¢ÁÈ¿¥¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÃåÇ¤¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ã»´ü´Ö¤Çµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤Îíµ¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Î¶ÈÀÓÄãÌÂ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤«¤é¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¯¸¢Åª¤È¤â¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êË¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤¬¼ÒÆâ¤«¤éÊ®½Ð¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Èµ¿¤ï¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ä·ÐºÑÃÄÂÎ¤Ç¤ÎÍ×¿¦¤òÂà¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤òÍýÍ³¤Ë¿¦¤ò²ò¤«¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤â¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÂç¼ê´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë»ö°Æ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö±ó¤¤À¤³¦¤ÎÏÃ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÉô¤ÎÍÌ¾·Ð±Ä¼Ô¤À¤±¤Ëµ¯¤¤¿ÆÃ¼ì¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤È¤·¤ÆÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¼ÂÀÓ¤â·ÐÎò¤â¤¢¤ë¿Í¤¬¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ëü¿Í°Ê¾å¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦´´Éô¡¦´ÉÍý¿¦¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¤Æ¤¤¿»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥»ö¶È¡¦¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤Ê¤¤
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î»ö¶È¤ä¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬·ç¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ä¶¯¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹·Ð±Ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó´ë¶È¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÍýÏÀ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¡È¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¡É¤¬¡¢¼ãÇ¯½÷ÀÁØ¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤«¤éÅÔ²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¼ã¤¤½÷À¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¡¢½÷À¤¬ÃËÀ¤«¤é¹â¤¤¿©»ö¤ò¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î°û¿©Å¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤µ¤»¡¢¥ê¥Ô¡¼¥ÈµÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡½¡¼¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤¬Ä¹Ç¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤È³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï²òÇ¤¡£ÍýÏÀÅª¤Ë¤ÏÀ°Íý¤µ¤ì¤¿ÀïÎ¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬Àõ¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ëº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿Îã¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¤ÎÍ×Äü¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¡¦»ö¶È¡Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤¬»ý¤Äº¬¸»Åª²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¹þ¤à¤³¤È¡£¤½¤â¤½¤â¤³¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î¸«Äê¤á¡¦¸«¶Ë¤á¤Ë¶½Ì£´Ø¿´¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬Í×¿¦¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ¹¬¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2¡¥ÃåÇ¤»þ¤«¤é¡Ö¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡×¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Å¾¿¦¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÎ×¤à¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃåÇ¤¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¼¡¤Î¥Ý¥¹¥È¡¢¼¡¤ÎÅ¾¿¦¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ºßÇ¤Ãæ¤«¤é¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Å¾¿¦ÅÏ¤êÊâ¤½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«Ãø¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÅ¾¿¦»Ù±ç¤ÎºÝ¡¢¡Ö½ª¿È¸ÛÍÑ¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÅ¾¿¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤±¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃåÇ¤»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃåÇ¤»þÅÀ¤«¤é¡¢¼¡¤Î¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¤ä´´Éô¤Ë¡¢¼Ò°÷¤¿¤Á¤Î¿´¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°¦¼ÒÀº¿À¤Î¶¯¤¤¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏÆ¸«¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¿Ø¤ä¾å»Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½¾¶È°÷¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÉÒ´¶¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î»ëÀþ¤Î¸þ¤Àè¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥×¥í¥Ñ¡¼¼Ò°÷¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È·¿¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×
Å¾¿¦¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤ä¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿½¾¶È°÷¤¿¤Á¡Ê¡á¥×¥í¥Ñ¡¼¼Ò°÷¡Ë¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¿Í¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Ñ¡¼¼Ò°÷¤òÂº½Å¤·¡¢¤È¤â¤ËÀï¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢Èà¤é¤ò·Ú¤ó¤¸¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò»ô¤¤¤ò³°Éô¤«¤é½¸¤á¤ë¤«¡£¤³¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÌ¿±¿¤òÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤ä¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î³°Éô¾·æÛ¤ò»Ï¤á¤¿´ë¶È¤Ç¡¢Â³¡¹¤È´´Éô¥¯¥é¥¹¤Î¿Íºà¤¬³°Éô¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë»ö¾Ý¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¡¤¾å¤²¤Î¥×¥í¥Ñ¡¼¿Íºà¤Ç¼çÍ×¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬ÀêÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÈ¿¥³èÎÏ¤ä½ÀÆðÀ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤¬¡¢¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃåÇ¤¤Ç¡¢¤è¤¤°ÕÌ£¤Ç¿Íºà¤ÎÂå¼Õ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°¦¼ÒÀº¿À¤ò¤â¤Ã¤Æ¤½¤Î²ñ¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãæ³Ë¿Íºà¤¬¡¢¤»¤¤òÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë³°Éô¤ËÈô¤Ó½Ð¤·»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸å¼Ô¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃåÇ¤¤·¤¿¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤ä¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¬³°Éô¿Íºà¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¾·¤Æþ¤ì¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿´´Éô¤ò¤É¤ó¤É¤ó³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤Î¿ÍºàÎ®½Ð¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»ä¤â¡¢¥×¥í¥Ñ¡¼¤Î¿Í»öÉôÄ¹¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢ÆâÉô¤Ë»È¤¨¤ë´´Éô¤¬Á´Á³¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤Ë²ñ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥È¥Ã¥×¤ä´´Éô¤¬¡¢½¾¶È°÷¤¿¤Á¤ÎÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡¢»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤êÊÑ³×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö²¶¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤À¡×¡Ö²¶¤¬¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥È·¿¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸ÉôÊ¬¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î²ñ¼Ò¤òµî¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤ÎÀ®¸ù¤È¼ºÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤â¤Î
¤¢¤ëÀ½Â¤¶È´ë¶È¤Ç¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿·Ð±Ä´´Éô¤¬¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇCOO¤ËÌò³ä¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¿Í»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢Ê£¿ô»ö¶È¤òÅý³ç¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ä¡¢´ë¶È¸ÇÍ¤ÎÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î°Õ¼±²þ³×¤ò¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡¢·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅØÎÏ¤Î²áÄø¤è¤ê¤â·ë²Ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢À®²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤ä¼þ°Ï¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À®¸ù¤Î¸°¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥¢¥Ã¥×¤è¤ê¤â¡¢¼«¼Ò¡¦»ö¶È¡¦½¾¶È°÷¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¤»×¤¤¤è¤ê¤â¡¢»ö¶È¡¦½¾¶È°÷¤¿¤Á¤ÎÀ®¸ù¤¬Âè1¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤»¤ë¤«ÈÝ¤«¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î´´Éô¤ÏÌò³äÊÑ¹¹¤«¤é¿ô¥õ·î¤ÇÆ±¼Ò¤òÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»öÎã¤Ï¡¢¸å·Ñ·Ð±Ä¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë·Ð±ÄÎÏ¤ä¡¢´ë¶È¤ÎÆÃÀ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹°ìÎã¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿ÏÀÅÀ¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷¥¯¥é¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤äCXO¸õÊä¤È¤·¤ÆÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
Å¾¿¦¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä»ëºÂ¤¬¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤ì¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¡Ö»ö¶È¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¡¢¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬¡¢Å¾¿¦¸å¤ÎÀ®ÈÝ¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°æ¾å ÏÂ¹¬
³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä¼ÔJP
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦CEO